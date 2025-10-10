Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen...

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Bulgaristan basını, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

"TÜRKİYE KADROSUNUN TAHMİNİ DEĞERİ 410 MİLYON EURO"

bgdnes.bg sitesindeki haberde; milli oyuncumuz Arda Güler'in (60 milyon euro), Bulgaristan Milli Takımı'ndan (44,25 milyon euro) daha değerli olduğu vurgulandı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler, 20 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'de forma giyerek saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. Bulgar Milli Takımı'nda değer açısından öne çıkan futbolcular arasında Kiril Despodov (8 milyon euro), Iliya Gruev (5 milyon euro) ve Filip Krustev (4 milyon euro) bulunuyor. Türk Milli Takımı'na bakıldığında, toplam değerleri yaklaşık 410 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız (50 milyon euro), Inter'den Hakan Çalhanoğlu (30 milyon euro) ve Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (28 milyon euro)."

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU KENAN YILDIZ

Juventus'ta kariyerini sürdüren bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri, geçtiğimiz günlerde 50 milyon eurodan 75 milyon euroya yükselmiş ve 'en değerli Türk futbolcu' olmuştu.