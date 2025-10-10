Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen...

Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler, Bulgaristan&#039;ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bulgaristan basını, kritik mücadele öncesi 2 takımı kadro değerleri açısından kıyasladı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Bulgaristan basını, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen... - 1. Resim

"TÜRKİYE KADROSUNUN TAHMİNİ DEĞERİ 410 MİLYON EURO"

bgdnes.bg sitesindeki haberde; milli oyuncumuz Arda Güler'in (60 milyon euro), Bulgaristan Milli Takımı'ndan (44,25 milyon euro) daha değerli olduğu vurgulandı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler, 20 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'de forma giyerek saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. Bulgar Milli Takımı'nda değer açısından öne çıkan futbolcular arasında Kiril Despodov (8 milyon euro), Iliya Gruev (5 milyon euro) ve Filip Krustev (4 milyon euro) bulunuyor. Türk Milli Takımı'na bakıldığında, toplam değerleri yaklaşık 410 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız (50 milyon euro), Inter'den Hakan Çalhanoğlu (30 milyon euro) ve Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (28 milyon euro)."

Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen... - 2. Resim

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU KENAN YILDIZ

Juventus'ta kariyerini sürdüren bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri, geçtiğimiz günlerde 50 milyon eurodan 75 milyon euroya yükselmiş ve 'en değerli Türk futbolcu' olmuştu.

Arda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

16 ilde aranıyordu! Suç makinesi Tunceli'de yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı - SporIcardi'ye yeni sözleşme şartı ortaya çıktı: Son 1,5 ay kaldıOkan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu - SporMaaşı 2 kat artıyor: Sözleşme detayları belli olduBruno Fernandes serveti reddetti: Bunu ilk defa yapmıyor - SporYıldız oyuncu serveti düşünmeden reddetti: İlk defa yapmıyor'Kerem Aktürkoğlu'nun başı dertte' manşeti! Ceza tehlikesi ve '21 Aralık' detayı - SporSözleşme krizi: Kerem'in başı dertte!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapiTCF Başkanı Suat Çelen: Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat - SporTürk cimnastiğinde hedef olimpiyat
Sonraki Haber Yükleniyor...