Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İETT şoföründen trafikte uygunsuz hareket! Cezası gecikmedi

İETT şoföründen trafikte uygunsuz hareket! Cezası gecikmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareket yapan İETT şoförü hakkında idari soruşturma başlatılıp işten el çektirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, Ataşehir’de yaşanan trafik tartışmasında uygun olmayan davranış sergileyen bir şoförün görevden alındığını duyurdu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, dün Ataşehir’de bir otobüs şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yaşadığı gerginliğin ardından gündeme geldiği belirtildi.

İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

Şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜYE EL HAREKETİ ÇEKTİ

Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bazı kafelerde iş çığrından çıktı! 'Taksimetre' uygulaması başladı, "Sakın ödemeyin" uyarısı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum - 3. SayfaTüyler ürpertti: Öldürmeyi kafama koymuştumÜst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti - 3. SayfaSahte polisin savunması "pes" dedirttiİstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kalan adam öldü - 3. Sayfaİstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kalan adam öldüİstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu! - 3. Sayfaİstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!Belgrad Ormanı'nda kabus dolu gece! Genç kadını ormana götürüp saatlerce işkence ettiler - 3. SayfaBelgrad Ormanı'nda kabus dolu gece!Adana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi - 3. SayfaAdana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...