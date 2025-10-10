İETT şoföründen trafikte uygunsuz hareket! Cezası gecikmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, Ataşehir’de yaşanan trafik tartışmasında uygun olmayan davranış sergileyen bir şoförün görevden alındığını duyurdu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, dün Ataşehir’de bir otobüs şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yaşadığı gerginliğin ardından gündeme geldiği belirtildi.

İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

Şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜYE EL HAREKETİ ÇEKTİ

Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.