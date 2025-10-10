Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da çöp kamyonunda mesai arkadaşını öldüren firari Gökhan M. yakalandı. Katil zanlısı ilk ifadesinde öldürdüğü Mehmet Özkaynak'ı konuşmalarına dikkat etmediği ve kamyonu hızlı sürdüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Planı daha önce yaptığını söyleyen katil zanlısı "Pişman değilim" dedi.

Korkunç olay dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gökhan M., çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. 

Olayın ardından kaçan Gökhan M., daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu.

Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum - 1. Resim

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum - 2. Resim

"UYARILARIMI DİNLEMEDİ"

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.'nin ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.

Çöp kamyonunda mesai arkadaşının boğazını kesen zanlı konuştu: Öldürmeyi kafama koymuştum - 3. Resim

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Gökhan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti - 3. SayfaSahte polisin savunması "pes" dedirttiİstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kaçan adam öldü - 3. Sayfaİstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kaçan adam öldüİstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu! - 3. Sayfaİstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!Belgrad Ormanı'nda kabus dolu gece! Genç kadını ormana götürüp saatlerce işkence ettiler - 3. SayfaBelgrad Ormanı'nda kabus dolu gece!Adana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi - 3. SayfaAdana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı - 3. Sayfa5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...