Adana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da gece saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 7. kattan yükselen alevler ihbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı vatandaşları tahliye ederken, daire kullanılamaz hale geldi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, binanın 7. katındaki daireden yükselen alevlere müdahale etti. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis diğer daireleri kontrol etti, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. 

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

