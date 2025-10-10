Adana'da apartman yangını! İnsanlar tahliye edildi
Adana'da gece saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 7. kattan yükselen alevler ihbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı vatandaşları tahliye ederken, daire kullanılamaz hale geldi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler, binanın 7. katındaki daireden yükselen alevlere müdahale etti. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis diğer daireleri kontrol etti, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.
