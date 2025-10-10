Bodrum'da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lojmanda doğum yapan yabancı uyruklu kadın, daha sonra bebeği havluya sarıp terasa bıraktı. Kanaması devam eden genç kadın hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı. Lojmana giden ekipler bebeğin cansız bedenini buldu.
Yaklaşık 5 ay önce yurt dışından Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi.
HAVLUYA SARIP TERASA BIRAKMIŞ!
Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
BEBEĞİ KENDİ İMKANLARI İLE DOĞURMUŞ
Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş