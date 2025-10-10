Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bodrum'da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu

Bodrum'da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu
Doğum, Sosyal Yardım, Göç, Yabancı Uyruklu, Bodrum, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lojmanda doğum yapan yabancı uyruklu kadın, daha sonra bebeği havluya sarıp terasa bıraktı. Kanaması devam eden genç kadın hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı. Lojmana giden ekipler bebeğin cansız bedenini buldu.

Yaklaşık 5 ay önce yurt dışından Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi.

HAVLUYA SARIP TERASA BIRAKMIŞ!

Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

BEBEĞİ KENDİ İMKANLARI İLE DOĞURMUŞ

Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail'e 200 asker gönderecek 5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı - 3. Sayfa5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu!Mardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü - 3. SayfaMardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldüAnkara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim oldu - 3. SayfaAnkara'da sıcak saatler! Fabrika alevlere teslim olduİzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu - 3. Sayfaİzmir'de denizden ceset çıkarıldı!Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu - 3. SayfaÇanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulunduIrak'tan Türkiye'ye getirip sosyal medyada satış yaptılar! 32 milyon TL'lik ürün ele geçirildi - 3. SayfaŞırnak'ta 32 milyon TL'lik kaçak ürün operasyonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...