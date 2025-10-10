Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 ilde aranıyordu! Suç makinesi Tunceli'de yakalandı

Tunceli'de, 16 ilde 29 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince 11 aylık çalışmanın ardından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "internet ve telefon yoluyla dolandırıcılık" olmak üzere 29 ayrı suçtan 16 ilde aranan Y.Ç'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

11 AYLIK TEKNİK TAKİP SONRASI YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 11 aylık gelişmiş istihbarat ve teknik takip yöntemleriyle yürüttüğü çalışmada şüphelinin kent merkezinde Moğultay Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla şüpheli, gizlendiği evde gözaltına alındı. Şüphelinin 29 suçun 4'ünden 10 yıl 7 ay hapis cezasının bulunduğu, 2'sinden 16 bin 240 lira adli para cezasının olduğu diğer suçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

