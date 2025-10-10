Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis

İngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngilizler duyurdu: Kenan Yıldız&#039;a Türk futbol tarihine geçecek bonservis
Spor Haberleri

İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın, 'en değerli Türk futbolcu' olan20 yaşındaki milli yıldız için çok konuşulacak bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Juventus formasıyla alkış alan Kenan Yıldız'a, Premier Lig'den Arsenal ve Chelsea'nin ilgisi olduğu bilinirken, Manchester United'ın da sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden milli futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

İngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis - 1. Resim

90 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Kenan Yıldız için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün, 20 yaşındaki futbolcu için 90 milyon euroluk rekor bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

İngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis - 2. Resim

Bir diğer milli yıldız Arda Güler, 2023 yılında bonuslarla birlikte 30 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitmişti. 

12 MAÇTA 5 GOL

Piyasa değeri son güncellemeyle birlikte 75 milyon euro olan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta oynadığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 

