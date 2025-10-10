Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu

Dursun Özbek, Mayıs 2026'da gerçekleşecek Galatasaray kongresinde yeniden başkan seçilirse, görev süresi boyunca teknik direktör Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi.

YENİ MAAŞ 4 MİLYON EURO

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Özbek'in öncelikli hedefi yıllık 110 milyon TL artı TÜFE oranında maaş alan Buruk’un ücretini 4 milyon euro seviyesine çıkarmak. Bunun için 2 + 1 yıllık yeni sözleşme planlanıyor. Dursun Özbek ve yönetiminin ikinci hedefi, devre arasında Okan Buruk’a yeni sözleşmenin 50 milyon euroluk bonusu olarak bir yıldız orta saha hediye etmek.

TRANSFER LİSTESİNDE 3 YILDIZ VAR

Sarı-kırmızılıların listesinde 3 isim bulunuyor; Napoli’den Kamerunlu Frank Anguissa, Feyenoord’'an Hollandalı Quinten Timber ve Club Brugge’den Nijeryalı Raphael Onyedika. Yönetim, bu 3 isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

TEK ŞART DEVLER LİGİ'NDE ÜST TUR

Sarı kırmızılı yönetimin, 50 milyon euro civarında maliyeti olan bu transferin gerçekleşmesi için tek bir şartı var. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi’nde adını bir üst tura yazdırması.