Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu

Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu
Okan Buruk, Galatasaray, Maaş, Sözleşme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 110 milyon TL (yaklaşık 2,3 milyon euro) garanti maaş alan Okan Buruk ile 2 + 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması hazırlığı var. Tecrübeli teknik adamın yeni ücretini belirleyen Başkan Dursun Özbek'in, devre arası yıldız transferi için ise bir şartı bulunuyor.

Dursun Özbek, Mayıs 2026'da gerçekleşecek Galatasaray kongresinde yeniden başkan seçilirse, görev süresi boyunca teknik direktör Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi.

Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

YENİ MAAŞ 4 MİLYON EURO

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Özbek'in öncelikli hedefi yıllık 110 milyon TL artı TÜFE oranında maaş alan Buruk’un ücretini 4 milyon euro seviyesine çıkarmak. Bunun için 2 + 1 yıllık yeni sözleşme planlanıyor. Dursun Özbek ve yönetiminin ikinci hedefi, devre arasında Okan Buruk’a yeni sözleşmenin 50 milyon euroluk bonusu olarak bir yıldız orta saha hediye etmek.

Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu - 2. Resim

TRANSFER LİSTESİNDE 3 YILDIZ VAR

Sarı-kırmızılıların listesinde 3 isim bulunuyor; Napoli’den Kamerunlu Frank Anguissa, Feyenoord’'an Hollandalı Quinten Timber ve Club Brugge’den Nijeryalı Raphael Onyedika. Yönetim, bu 3 isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

Okan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu - 3. Resim

TEK ŞART DEVLER LİGİ'NDE ÜST TUR

Sarı kırmızılı yönetimin, 50 milyon euro civarında maliyeti olan bu transferin gerçekleşmesi için tek bir şartı var. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi’nde adını bir üst tura yazdırması.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bruno Fernandes serveti reddetti: Bunu ilk defa yapmıyor - SporYıldız oyuncu serveti düşünmeden reddetti: İlk defa yapmıyor'Kerem Aktürkoğlu'nun başı dertte' manşeti! Ceza tehlikesi ve '21 Aralık' detayı - SporSözleşme krizi: Kerem'in başı dertte!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapiTCF Başkanı Suat Çelen: Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat - SporTürk cimnastiğinde hedef olimpiyatFenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüş - SporFenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktıTrabzonspor bonservisini istiyor, Andre Onana Avrupa'ya dönmeyi düşünüyor - SporTrabzonspor bonservisini istiyordu! Onana...
Sonraki Haber Yükleniyor...