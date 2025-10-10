Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti!

Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Tuncay Şanlı, uzun yıllardır dostluk ilişkisi içinde olduğu ve iş dünyasında birlikte çalıştığı Hakan Özlü ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

"SÜRESİZ VE ÖZEL VEKALETNAME VERMİŞTİM"

Tuncay Şanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şahsım ile Hakan Özlü arasında uzun yıllara dayanan bir dostluk mevcuttu, aktif futbolculuk dönemimde ve yurt dışında bulunduğum süreler içerisinde, adıma işlem yapabilmesi, yatırımlarımı takip edebilmesi ve ticari işlerimin yürütülmesi için kendisine olan güvenimden dolayı uzun zaman önce tarafımca süresiz ve özel vekaletname verilmiştir. Ancak son dönemde ticari faaliyetlerimle ilgili yaptığım incelemeler sonucunda, Hakan Özlü'nün kendisine duyduğum güveni sarsacak şekilde vekalet yetkisini kendi şahsi menfaatleri doğrultusunda kötüye kullandığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir."

"HİÇBİR DOSTANE, HUKUKİ VE TİCARİ BAĞIMIZ KALMADI"

Eski milli futbolcu, "Tarafımca gerekli hukuki mercilere başvurulmuş olup, süreç adli makamlar nezdinde titizlikle devam etmektedir. Gelinen aşamada, şahsım ile Hakan Özlü arasında artık hiçbir dostane, hukuki veya ticari bağ kalmamış; ayrıca kurucusu olduğum işletmelerde Hakan Özlü'nün hiçbir karar ve tasarruf yetkisi kalmamıştır. Bu nedenle Hakan Özlü'nün, Şahsım, Hotel ON7 Sakarya ve ON7 Sapanca Private işletmeleri adına işlem yaptığı veya yapacağı yönündeki her türlü beyan ve tasarruf geçersizdir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.