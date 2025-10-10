Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti!

Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti!
Tuncay Şanlı, Ortaklık, Dostluk, Çorum FK, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak TFF 1'inci Lig ekibi Çorum FK'da görev yapan teknik direktör Tuncay Şanlı, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Hakan Özlü ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Fenerbahçe efsanesi eski milli futbolcu, "Özlü, kendisine duyduğum güveni sarsacak şekilde vekalet yetkisini şahsi menfaatleri doğrultusunda kötüye kullandı ve haksız kazanç elde etti" açıklamasını yaptı.

Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Tuncay Şanlı, uzun yıllardır dostluk ilişkisi içinde olduğu ve iş dünyasında birlikte çalıştığı Hakan Özlü ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti! - 1. Resim

"SÜRESİZ VE ÖZEL VEKALETNAME VERMİŞTİM"

Tuncay Şanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şahsım ile Hakan Özlü arasında uzun yıllara dayanan bir dostluk mevcuttu, aktif futbolculuk dönemimde ve yurt dışında bulunduğum süreler içerisinde, adıma işlem yapabilmesi, yatırımlarımı takip edebilmesi ve ticari işlerimin yürütülmesi için kendisine olan güvenimden dolayı uzun zaman önce tarafımca süresiz ve özel vekaletname verilmiştir. Ancak son dönemde ticari faaliyetlerimle ilgili yaptığım incelemeler sonucunda, Hakan Özlü'nün kendisine duyduğum güveni sarsacak şekilde vekalet yetkisini kendi şahsi menfaatleri doğrultusunda kötüye kullandığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir."

Tuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti! - 2. Resim

"HİÇBİR DOSTANE, HUKUKİ VE TİCARİ BAĞIMIZ KALMADI"

Eski milli futbolcu, "Tarafımca gerekli hukuki mercilere başvurulmuş olup, süreç adli makamlar nezdinde titizlikle devam etmektedir. Gelinen aşamada, şahsım ile Hakan Özlü arasında artık hiçbir dostane, hukuki veya ticari bağ kalmamış; ayrıca kurucusu olduğum işletmelerde Hakan Özlü'nün hiçbir karar ve tasarruf yetkisi kalmamıştır. Bu nedenle Hakan Özlü'nün, Şahsım, Hotel ON7 Sakarya ve ON7 Sapanca Private işletmeleri adına işlem yaptığı veya yapacağı yönündeki her türlü beyan ve tasarruf geçersizdir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sakarya'da feci kaza! Göreve giden 2 jandarma şehit olduEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı! - SporTFF, Kerem'in olay sözleşmesi için harekete geçtiİngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis - Sporİngilizler duyurdu: Türk futbol tarihine geçecek bonservisArda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen... - SporArda, Bulgaristan'ı tek başına solladıGalatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı - SporIcardi'ye yeni sözleşme şartı ortaya çıktı: Son 1,5 ay kaldıOkan Buruk'un maaşı 2 katına çıkıyor: Sözleşme detayları belli oldu - SporMaaşı 2 kat artıyor: Sözleşme detayları belli olduBruno Fernandes serveti reddetti: Bunu ilk defa yapmıyor - SporYıldız oyuncu serveti düşünmeden reddetti: İlk defa yapmıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...