Anelka ile Tuncay Şanlı, yıllar sonra TFF 1. Lig ekibinde buluştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan törende konuşan Şanlı, "Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 70 milyon euroluk golcü için harekete geçti! Mourinho ve menajeri Mendes girişimlere başladı

Fenerbahçe 70 milyon euroluk golcü için harekete geçti! Mourinho ve menajeri Mendes girişimlere başladı

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Ümraniye'deki kulüp binasında yapılan imza törenine Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı.

TUNCAY ŞANLI: ANELKA BENİ HEYECANLANDIRDI

"Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti" ifadelerini kullanan Tuncay Şanlı, "Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." görüşlerini aktardı.

ANELKA: TUNCAY ŞANLI FUTBOL İKONUYDU

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı hakkında konuşan Nicolas Anelka ise, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tuncay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." dedi.