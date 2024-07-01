Fenerbahçe 70 milyon euroluk golcü için harekete geçti! Mourinho ve menajeri Mendes girişimlere başladı

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho ve menajeri Jorge Mendes, Liverpool'da forma giyen golcü yıldız Darwin Nunez'in transferi için çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarını büyük titizlikle yürütüyor ve takımın teknik direktörü Jose Mourinho golcü futbolcusunu İngiltere'de arıyor.

Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferleri sonrası Sarı-lacivertliler şimdide Jose Mourinho'nun da menajerliğini üstlenen Jorge Mendes'in futbolcusu için transfer teklifinde bulundu.

BEKLENMEDİK FORVET TRANSFERİ

Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü futbolcu arayan Fenerbahçe, Premier Lig'inin efsanevi takımı Liverpool ile yollarını ayıran Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez için girişimlere başladı.

Kiralama formülünün uygulanacağı 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Jorge Mendes devrede.

85 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2022'de Benfica'dan 85 milyon euroya Liverpool'a transfer olan Nunez, 54 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

Liverpool'dan ayrılan yıldız golcü sosyal medya hesabından Liverpool paylaşımlarını kaldırdı. Uruguaylı futbolcu için Barcelona'da devrede.