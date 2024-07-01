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Gazi Koşusu'nu Arda Güler sevinciyle kutlayan Akın Sözen, Arda Turan'ın takım arkadaşı çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1927 yılından beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini kazanan "Dragon Flame" isimli safkan atıyla kazanan jokey Akın Sözen'in Galatasaray altyapısında Arda Turan'ın takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 98. Gazi Koşusu'nu "Dragon Flame" isimli safkanla kazanan jokey Akın Sözen'in, geçmişte futbolcu olduğu ve Arda Turan'la aynı takımda oynadığı ortaya çıktı.

Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Sözen, ailesinden habersiz katıldığı Galatasaray altyapı seçmelerinde 200 kişi arasından seçildi.

Gazi Koşusu'nu Arda Güler sevinciyle kutlayan Akın Süzen, Arda Turan'ın takım arkadaşı çıktı! - 1. Resim

KOYU BİR FENERBAHÇELİ

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen sarı kırmızılı takımda oynamasını "şans" olarak nitelendiren Sözen, fiziksel yetersizlikler nedeniyle futbolu bırakıp jokeyliğe yöneldiğini belirtti.

Gazi Koşusu'nu Arda Güler sevinciyle kutlayan Akın Süzen, Arda Turan'ın takım arkadaşı çıktı! - 2. Resim

Geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda, "Kadere inanırım" diyen Akın Sözen, hayat hikayesini şu sözlerle özetledi: ""Ben koyu bir Fenerbahçeliyim ama işin garibi şans bana Galatasaray'da güldü. Galatasaray'ın yıldız takımındaydım ve her şey yolunda gidiyordu. Ne olduysa sezonun bitip yaz tatili için ara verilmesiyle oldu.

Tatil dönüşü takım arkadaşlarımı tanımakta güçlük çektim. Hepsinin boyu uzamış, sakalları çıkmıştı. Ben ise önceki senenin aksine sanki daha da kısalmıştım. Genç takıma yükseldiğimizde boyumun kısa olması nedeniyle ikili mücadelelerde yetersiz kalmaya başladım. O zamanki hocamız 'Jön Ahmet', fiziksel gelişimimi tamamlamam için beni İstanbulspor'a göndermek istedi. Bu kararı kabullenemedim ve 'Galatasaray'da oynamayacaksam hiçbir yerde oynamam' diyerek futbolu bıraktım."

Gazi Koşusu'nu Arda Güler sevinciyle kutlayan Akın Süzen, Arda Turan'ın takım arkadaşı çıktı! - 3. Resim

ARDA TURANLA TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray, altyapısında top koşturduğu dönemde Arda Turan'la takım arkadaşı olduğunu belirten Sözen, "O dönemlerde hepimiz değer ve yetenek olarak eşittik. Zamanla fiziksel üstünlük sağlayan ve yeteneğini geliştiren öne çıkmaya başladı. Arda da ilk başlarda çok dikkat çekmiyordu ama Arap atı gibi sonradan açıldı." demişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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