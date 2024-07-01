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Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran olay! Galatasaray'ı reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Erden Timur, Şampiyonluk Kutlamaları, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekilliği görevinden ayrılan Erden Timur, Bodrum'da yapılan şampiyonluk kutlamalarında taraftarın 'geri dön' çağrılarını reddetti.

Galatasaray, Bodrum'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarına taraftarlar ve kulübün yöneticileri katıldı. Sarı-kırmızılıların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe kulübün eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'da katıldı.

ETKİNLİKTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına sadece Erden Timur katılmakla kalmayıp Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve birçok kongre üyesi de katıldı. 

Kutlamalar sırasında Erden Timur ile bir taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir taraftar, Timur'a "Geri dön Erden abi" diyerek kulübe dönmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Ancak Erden Timur, bu çağrıyı el işaretiyle 'Hayır' yaparak cevapladı ve böylece Galatasaray'a dönme fikrini reddetti.

Bu anın videosu, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.

Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran olay! Galatasaray'ı reddetti - 1. Resim

TİMUR'UN GALATASARAY'DAKİ GEÇMİŞİ

Erden Timur, Galatasaray'daki görev süresi boyunca kulübe önemli katkılarda bulunmuş ve taraftarlar arasında sevilen bir isim haline gelmişti. Timur'un yönetiminde kulüp, sportif başarılar elde etmiş ve finansal anlamda da önemli adımlar atmıştı.

Erden Timur'un bu cevabı, sosyal medyada büyük bir etki oluşturdu. Taraftarlar arasında farklı yorumlar ve tartışmalar baş gösterdi.

Kimi taraftarlar Timur'un kararını saygıyla karşılarken, kimileri ise onun geri dönmesini istediklerini belirttiler.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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