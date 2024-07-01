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Komedi filmlerini aratmayacak olay! Çin yanlışlıkla uzaya roket fırlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'de geçtiğimiz günlerde fırlatma rampasından yanlışlıkla bir roket fırlatıldı ve yere çakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen kişiler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tianlong-3 roketinin yeryüzünden havalandıktan sonra beklenmedik bir şekilde ivmesini kaybettiği ve Çin'in Henan eyaletinde bir tepeye çakılarak büyük bir patlama yaşadığı görüldü. 

TEST SIRASINDA KAZARA FIRLATILDI

Roketten sorumlu şirket olan Tianbing Technology, roketin bir yer testi sırasında fırlatma rampasından ayrıldığını ve bunun sonucunda kazara fırlatıldığını belirtti.

Şirket, olayın yapısal bir arızadan kaynaklandığını ve bu tür durumların nadir olduğunu ifade etti. Olayın ardından yapılan açıklamada, bölgedeki insanların hızlı bir şekilde tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Komedi filmlerini aratmayacak olay! Çin yanlışlıkla uzaya roket fırlattı - 1. Resim

Tıpkı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in roketleri gibi üretilen Tianlong-3 yeniden kullanılabilir bir şekilde tasarlandı ve üretildi. Çin'in uzay teknolojileri kapsamında geliştirilen yeni roket oldukça büyük öneme sahip.

Bu tür roketler, maliyet etkinliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak, yaşanan olay uzay teknolojileri ve roket fırlatma süreçlerindeki riskleri ve zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tianbing Technology, kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve benzer olayların tekrarını önlemek için gerekli önlemleri alacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, gelecekte daha güvenli ve etkili fırlatma sistemleri geliştirmek için önlem alınacağını belirtti.

Çin, son yıllarda uzay araştırmaları ve teknolojileri konusunda büyük adımlar atıyor ve bir çok başarılı fırlatma gerçekleştiriyor. Tianlong-3 roketinin düşmesi, bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin ne kadar hassas ve dikkat gerektiren bir iş yapıldığını bir kez daha hatırlattı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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