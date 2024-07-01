Boeing'den 4,7 milyar dolarlık dev satın alım!

Son dönemde adı skandallarla anılan ABD devi Boeing'den yeni bir hamle! Şirket 4,7 milyar dolara önemli parça tedarikçilerinden biri olan Spirit AeroSystems'i satın almayı planlıyor.

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Business Insider'ın haberine göre Boeing, Boeing 737 Max de dahil olmak üzere birçok modelin üretiminde rol alan Spirit AeroSystems'i satın almak üzere harekete geçti.

Spirit AeroSystems, pandemi süreci ve sonrasında Boeing’in yaşadığı birçok krizi atlatmasında büyük rol oynadı. Anlaşmanın detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, Boeing’in, Spirit AeroSystems’i bünyesine katmak için 4.7 milyar doları gözden çıkardığı belirtiliyor.

Bu stratejik hamleyle Boeing, tedarik zinciri üzerinde tam kontrol sahibi olmayı ve üretim süreçlerini daha hızlı, verimli ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

RAKİBİNE PARÇA VERECEK

Spirit AeroSystems, sadece Boeing için değil, aynı zamanda Boeing’in en büyük rakibi olan Airbus için de parça üretiyor. Boeing, Spirit AeroSystems’i satın almayı başarırsa, bir anda en büyük rakibinin malzeme tedarikçisi de olmuş olacak.

Bu durum, havacılık mekanikleri ve piyasasında büyük bir değişim sürecine yol açabilir.