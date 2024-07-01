Samsung'un kendi şirketinden en güçlü rakibi Apple'a ekran desteği

Samsung'un bünyesinde bulunan ekran bölümü, en iyi ekranını şirketin telefon alanında faaliyet gösteren birimi yerine Apple'a veriyor. Uzmanlar "Bu sayede, iPhone 16 Pro'nun ekranı Galaxy S24'den daha iyi olacak" değerlendirmesi yaptı.

Samsung, şu anda en popüler Android telefonlarını satarken bünyesinde OLED panelleri de üretiyor. Samsung faaliyetlerini birçok alanda yürüttüğü için bünyesindeki her bölüm ayrı bir firma gibi çalışıyor ve kendi çıkarlarını düşünüyor. Son gelişme, şirketin en iyi ekranını, Google Pixel 9 serisi ve Apple iPhone 16 Pro modelleri için vereceği yönünde...

Apple'ın 2024 Pro modelleri ve Google'ın yaklaşan tüm serisi, M14 OLED teknolojisini kullanacak. Samsung, ekran teknolojisinde şu anda lider konumda ve en yüksek performanslı OLED ekranları üretiyor.

KULİSLERDE YENİ SÖYLENTİLER

Şirketin en gelişmiş ekranları, M serisi ekranlarının bir parçası. Daha yüksek model numarası, daha yüksek kaliteli bir ekranı gösterir.

M14 teknolojisi, ilk kez Pixel 9 ailesiyle tanıtılacak. Google, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi 13 Ağustos'ta tanıtırken Android telefon dünyasına iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Ayrıca, şirketin ikinci nesil Pixel Fold telefonunun da M14 malzemesini kullanacağı söylentiler arasında.

DAHA PARLAK VE UZUN ÖMÜRLÜ

Bir akıllı telefonda ilk kez kullanılacak bu malzemenin mevcut teknolojilere göre parlaklık ve ömür açısından daha üstün olması bekleniyor.

Apple, M14 teknolojisini sadece iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanacak. Standart ve Plus modelleri ise mevcut nesildeki M12 teknolojisini kullanmaya devam edecek. iPhone 14 Pro Max ve Galaxy Z Fold 5 ile Flip 5 de M12 OLED ekranlara sahip.

Samsung'un en üst düzey geleneksel telefonu Galaxy S24 Ultra, M13 panel kullanıyor. Muhtemelen, Galaxy S25 Ultra da M14 ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak.