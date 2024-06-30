Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple kolları sıvadı! iOS 19 geliştirme aşamasında

Apple kolları sıvadı! iOS 19 geliştirme aşamasında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple kolları sıvadı! iOS 19 geliştirme aşamasında
Apple, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, WWDC'de iOS 18'i tanıttıktan sadece birkaç hafta sonra, iOS 19 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Apple aynı zamanda macOS 16, watchOS 12 ve visionOS 3 için de geliştirme sürecine başladı. 

Apple 2025'in büyük işletim sistemleri üzerinde resmi olarak çalışmalara başlamış durumda. Bu, Apple'ın yazılım geliştirme takvimine uygun bir zamanlama. İşte Apple'ın yeni işletim sistemleri için belirlediği kod adları:

  • iOS 19: “Luck”
  • macOS 16: “Cheer”
  • watchOS 12: “Nepali”
  • visionOS 3: “Discovery”

Apple kolları sıvadı! iOS 19 geliştirme aşamasında - 1. Resim

Şu anda, Apple'ın gelecek yılki yazılım güncellemeleri hakkında kesin bilgilere sahip olmasak da, şirketin bu erken aşamada geliştirme sürecine başlaması, donanım ürünlerinin test edilmesi için gerekli olan yazılımı hazırlamak adına önem taşıyor.

Bu, Apple'ın her yıl izlediği standart geliştirme sürecine uygun bir adım olarak görülüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu! CHP'li Hikmet Dönmez tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - Teknoloji20 bin öğrenci eğitim hakkı kazanacak! Bayraktar açıkladıApple'ın sakladığı gizli özellik ortaya çıktı! iOS 18 ile Apple Music'e yeni güncelleme geliyor - TeknolojiApple'ın sakladığı gizli özellik ortaya çıktı!Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 5,5 milyon metreküpe ulaştığını Bakan Bayraktar bildirdi! - TeknolojiTürkiye'nin hedefi 2053! Bakan Bayraktar açıkladı...Dövmesi olanlar dövme yaptıracaklar dikkat: Apple Watch ve diğer akıllı saatler düzgün çalışmıyor - TeknolojiDövmesi olanlar dövme yaptıracaklar dikkat!Türkiye'nin en popüler uygulamaları belli oldu! 2024 verileri açıklandı... - TeknolojiTürkiye'nin en popüler uygulamaları belli oldu!TBMM heyeti, Huawei'nin Çin'de bulunan Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaret etti - TeknolojiTürkiye'den Çin hamlesi! Teknolojik işbirliği yakın...
Sonraki Haber Yükleniyor...