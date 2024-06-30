Apple kolları sıvadı! iOS 19 geliştirme aşamasında

Apple, WWDC'de iOS 18'i tanıttıktan sadece birkaç hafta sonra, iOS 19 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Apple aynı zamanda macOS 16, watchOS 12 ve visionOS 3 için de geliştirme sürecine başladı.

Apple 2025'in büyük işletim sistemleri üzerinde resmi olarak çalışmalara başlamış durumda. Bu, Apple'ın yazılım geliştirme takvimine uygun bir zamanlama. İşte Apple'ın yeni işletim sistemleri için belirlediği kod adları:

iOS 19: “Luck”

macOS 16: “Cheer”

watchOS 12: “Nepali”

visionOS 3: “Discovery”

Şu anda, Apple'ın gelecek yılki yazılım güncellemeleri hakkında kesin bilgilere sahip olmasak da, şirketin bu erken aşamada geliştirme sürecine başlaması, donanım ürünlerinin test edilmesi için gerekli olan yazılımı hazırlamak adına önem taşıyor.

Bu, Apple'ın her yıl izlediği standart geliştirme sürecine uygun bir adım olarak görülüyor.