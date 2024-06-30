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Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı!

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı&#039;na katıldı!

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 bin öğrenci Deneyap Atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak. Bu projede, hem insanlığın hem de milletimizin faydasına işler yapacak nice gençler yetişeceğine inanıyoruz." dedi.

Başakşehir’de yapılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Proje Sınavı’na katılan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Yurt genelinde 40 bin öğrenci yarışıyor. Sınavı geçen 20 bin öğrenci Deneyap Atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak. Biz inanıyoruz ki bu atölyeler sayesinde nice Aziz Sancarlar ve nice dünyaya damgasını vuracak teknolojist kardeşlerimiz yetişecek” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın genç beyinlerinin yetişeceği Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı’nda Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin Uygulama Proje Sınavı yapıldı. Sınava çok sayıda genç katıldı.

Gençlerin heyecanına BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ortak oldu.

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - 1. Resim

DENEYAP UYGULAMA SINAVI'NA 39 BİN 490 ÖĞRENCİ GİRDİ

Deneyap Uygulama Sınavı’na ortaokul seviyesinde 4., 5. ve 8 sınıf öğrencileri ile lise seviyesindeki 9. ve hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 39 bin 490 öğrenci girdi. 81 ilde 118 merkezde gerçekleşen sınavda, öğrencilerden 90 dakikada, "Uzay Keşif Aracının Dünya’ya Dönüşü Projesi" çerçevesinde "Uzay Keşif Kapsülü" tasarlanması istendi.

Öğrencilerin projeyi yaparken ihtiyaç duydukları tüm malzemeler alanda hazır bulunurken, hazırlanan projeler değerlendirilmek üzere jüriye sunuldu.

Uygulama aşamasını başarıyla tamamlayan ve jüriden tam puan alan öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak. Öte yandan, Bayraktar ve Kartoğlu park içerisinde bulunan atölyeleri ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - 2. Resim

SINAVI GEÇEN 20 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM HAKKI KAZANACAK

Sınav hakkında konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Biz ilk kurulduğumuz yıldan itibaren yaklaşık 8 yıldır bu sınavı yapıyoruz. Bu sınavın ikinci aşaması. Öncelikle testten geçiyorlar.

Sadece testten öğrencilerimiz Deneyap Uygulama Atölyelerine seçilmesin diye uygulama sınavı da yapıyoruz. Bir projeyi hayal güçleriyle kısa sürede test etmek için sınav tasarlamıştık. Yurt genelinde 40 bin öğrenci yarışıyor. 160 bin öğrenci katılmıştı.

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - 3. Resim

Sınavı geçen 20 bin öğrenci de Deneyap Atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak. Yurt genelinde olması da ülkemizin milli teknoloji hamlesi serüveninde tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına yürümesi yolunda yetişecek insan kaynağı açısından en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Deneyap projemizde ülkemizin her ilinde yapay zekadan enerji teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede uygulayıp sevdirerek bir eğitim modelini içeriyor.

Biz inanıyoruz ki; bu atölyeler sayesinde nice Aziz Sancarlar ve nice dünyaya damgasını vuracak teknolojist kardeşlerimiz yetişecek. Özellikle eğitim gördükleri kurumlarda gördükleri soyut kavramları soyutlaştırarak daha iyi anlamalarını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - 4. Resim

90 DAKİKADA BAŞARDI

Sınava katılan Kerem Mumcu ise, “Burada verilen 90 dakika uzay mekiğinden denize düşen kurtarma kapsülünde uzun süre hayatta kalması istendi. Suyun yüzeyinde daha kolay duran bir maket yaptım” şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na katıldı! - 5. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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