Apple'ın sakladığı gizli özellik ortaya çıktı! iOS 18 ile Apple Music'e yeni güncelleme geliyor

Geçtiğimiz ay iOS 18 güncellemesiyle birlikte Apple Music'e gelmesi beklenen özellikler tanıtılmışı. Bu özellik, şarkılar arasında geçiş yaparken sessizlik olmadan kesintisiz bir deneyim sunmayı amaçlayan Akıllı Crossfade olarak adlandırılıyor.

Yeni özelliği aktifleştirdikten sonra anlık olarak çalan şarkı yavaşça sona ererken, bir sonraki şarkı yavaşça başlıyor. Radyo'da bu özellik reklam veya DJ konuşması olmadan arka arkaya iki şarkı çalarken sıklıkla tercih edilen bir yöntem.

Apple, iOS 17'de Apple Music için crossfade özelliğini ekledi ancak bu özelliği iOS 18'de daha da geliştirmeyi planlıyor. Akıllı Crossfade, daha kesintisiz bir deneyim sunuyor ve her şarkı geçişinde bir fade out ve fade in olmayacak; bazıları son şarkının son sözü söylendiği anda başlayacak şekilde ayarlama imkanı sunuluyor.

Apple ayrıca bu özelliğin, albüm dinlerken albümün sesini değiştirmemesini sağlıyor. Akıllı crossfade, Apple Music uygulamasının ayarlarında crossfade'i etkinleştirdiğinizde devreye giriyor. Crossfade ile kullanıcılar, yeni özelliğin süresini bir saniyeden 12 saniyeye kadar ayarlayabiliyorlar.

iOS 18 beta sürümünü kullanan bir Apple Music abonesiyseniz, Akıllı crossfade'i deneyebilirsiniz.

Ayarlar > Müzik bölümüne gidip crossfade'i etkinleştirin. Tercih ettiğiniz crossfade süresini bulana kadar ayarları değiştirebilme imkanı Apple tarafından sunuluyor.

iOS 17'de Crossfade'i etkinleştirebilir ve bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz ancak akıllı crossfade özellikleri iOS 18 yüklenene kadar kullanılamıyor.