Katlanabilir telefonlar nihayet cebe girdi! Samsung, yeni modellerini duyurdu

Samsung yeni nesil katlanabilir ekranlı cihazları Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip7 ve Flip7 FE modellerini tanıttı.

ÖMER TEMÜR - Samsung’un amiral gemisi olan Samsung Galaxy Z Fold 7 ince tasarımıyla dikkat çekiyor.

Katlanabilir telefonları ağır ve büyük boyutlarıyla cepte taşımak oldukça zor. Çanta ile bulundurmak ise kullanıcıları ek bir külfet oluşturuyor.

Samsung bu ihtiyacı görmüş olmalı ki, yeni modeller hem hafif hem de ince olarak tasarlanmış. Bir önceki modele göre çok daha ince bir yapıya kavuşan Galaxy Z Fold 7 katlandığında 8,9 mm kalınlığı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Samsung inceliği sağlamak için S Pen desteğinden feragat etmiş. Yani telefonda akıllı kalem desteği bulunmuyor.

Ayrıca Samsung, yeni Armor FlexHinge menteşe yapısıyla Fold 7’nin katlama izini mümkün olduğunca gizlemiş. Firma bu yeni menteşenin aynı zamanda çok daha dayanıklı olduğunu, çünkü iç yapısında kullanılan “çok raylı yapı” (multi-rail structure) sayesinde stres yükünü eşit biçimde dağıttığını belirtiyor.

Telefondaki bir önemli değişiklik de selfie kamerasında yapılmış. Samsung, sonunda ekran altı kamera teknolojisinin vasat performansından vazgeçerek, bunun yerine küçük bir delikli çentiğin arkasına 10 megapiksellik standart bir sensör yerleştirdi. Samsung Galaxy Z Fold 100 bin liradan, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ise 60 bin liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

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