ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ABD’nin Delaware eyaletinde kimliği belirsiz bir şüpheli, yerel saatle 15:30 sıralarında Wilmington şehrindeki "Christiana Care Wilmington Hastanesi"nde 2 kişiyi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Polis Şefi Wilfredo Campos olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin saldırının ardından kayıplara karıştığını söyledi. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktaran Campos, hedef alınan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay vermedi. ABD basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, bir hastane çalışanının diğer iki çalışanı silahla hedef aldığı iddia edildi.

ABD’de hastanede silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

HASTANEDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Hastaneyi işleten "Christiana Care" şirketinden yapılan açıklamada, saldırının ardından acil servis bölümünün geçici olarak kapatılarak hastaların başka merkezlere yönlendirildiği ve hastanedekilerin tahliye edildiği belirtildi. İçeride aktif bir saldırgan olma ihtimaline karşı her türlü güvenlik önleminin alındığı ve polisle iş birliği yapıldığı ifade edildi. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından hastanenin normal işleyişini sürdürdüğü belirtildi.

"ŞEHRİMİZ İÇİN KORKUNÇ BİR GÜN"

Wilmington Belediye Başkanı John Carney de saldırının ardından kolluk kuvvetlerinin hastanedeki her katı tek tek aradığını söyledi. Bu sırada bazı hastane çalışanlarının odalarda barikat kurarak yataklı hastaları korumak için tedbir aldığını ifade eden Carney, "Bu, şehrimiz için korkunç bir gün" ifadelerini kullandı. Yardıma muhtaç insanlara kapılarını açan bir sağlık kuruluşunun böyle bir saldırıya sahne olmasına tepki gösteren Carney, "Bu hastane, böyle bir şiddet olayı karşısında sığınak olması gereken bir yerdir" diye konuştu.

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