Telefon alırken tuzağa düşmeyin! 'İkinci el'de bunlara dikkat

İkinci el telefon almayı düşünenler için kritik uyarılar geldi. İlk ve en önemli adımın 'güvenlik kontrolü' olduğu belirtilirken, bunun nasıl yapılacağı adım adım açıklandı. E-Devlet ve fatura işlemlerine dikkat... İşte detaylar...

Bursa'da hizmet veren bir telekom firmasının müdürü olan Anıl Kirden, ikinci el telefon almayı düşünen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Güvenlikten donanıma kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyleyen Kirden, özellikle faturasız cihazların ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

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EN ÖNEMLİ ADIM: GÜVENLİK KONTROLÜ

Kirden, ikinci el telefon alışverişinde ilk ve en önemli adımın güvenlik kontrolü olduğunu belirtti. Vatandaşların, E-Devlet üzerinden yapacakları IMEI sorgulamasıyla cihazın çalıntı olup olmadığını kolayca öğrenebileceklerini ifade eden Kirden, "Faturası olmayan telefonların çalıntı olma ihtimali yüksektir. Bu tür telefonları satın almak da suç teşkil eder. Bu yüzden cihazın faturasını mutlaka sorgulayın" dedi.

Alışverişin güvenilir yerlerden yapılması gerektiğini hatırlatan Kirden, "En önemlisi, tanıdık ve bilinen iş yerlerinden alışveriş yapın ki kafanız rahat olsun. Böylece ileride bir problem yaşanmasının önüne geçebilirsiniz" şeklinde konuştu.

FİZİKSEL KONTROLLERİ UNUTMAYIN

İkinci el telefonlarda yalnızca yazılımsal değil, fiziksel kontrollerin de büyük önem taşıdığını belirten Kirden, "Telefonun kasasında çizik, ezik ya da darbe izleri olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Ekranın orijinal olup olmadığını anlamak için ışık geçirgenliği ve dokunmatik hassasiyeti gibi detaylara bakılabilir" diye konuştu.

Kirden ayrıca, telefon bataryasının sağlığının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Telefonun menüsü üzerinden ya da çeşitli uygulamalarla pil sağlığını kontrol edebilirsiniz. Bataryası zayıf olan cihazlar kısa sürede problem çıkartabilir" dedi.

Son olarak Kirden, güvenli ve sorunsuz bir alışveriş için vatandaşlara tekrar seslenerek, "Bilinen ve güvenilir iş yerlerinden alışveriş yaparsanız, sonradan üzülmezsiniz" uyarısında bulundu.