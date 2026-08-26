Hatay'da çiftçilik yapan Ahmet Denizli isimli bir vatandaş, yetiştirdiği kavunlara tüccarın 5 lira fiyat vermesinin ardından, ürünlerini depremzedelere ücretsiz dağıtmaya başladı. 50 ton kavun dağıtacağını söyleyen Denizli, her gün başka bir konteyner kente gideceğini söyledi.

Hatay'da çiftçilikle uğraşan Ahmet Denizli, tüccarın tanesini 5 TL’ye satın almak istediği kavunları satmak yerine ‘hayır duası bize yeter’ diyerek konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtmaya başladı. Römork dolusu 3 ton kavun vatandaşlar tarafından 5 dakikada bitirilirken, ücretsiz dağıtılacak olan 50 ton kavunun her gün başka konteyner kentlerde dağıtılacağı bildirildi.

Yaz aylarının bereketinin yaşandığı Hatay’da kavunun tanesi tarlada 5 TL’ye dek düştü. Antakya ilçesi Suvatlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli’nin tarlasında yetiştirdiği kavuna da tüccar 5 TL fiyat verdi. Tarlasında yetişen 50 ton kavunun tanesini 5 TL’den satmaya yanaşmayan çiftçi Denizli, ‘Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize’ sözleriyle kavunları konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtmaya karar verdi. Antakya ilçesi Akçaoca Mahallesi’nde yer alan Bursa Sanayi Odası konteyner kentte 2. gün dağıtımını devam ettiren Denizli’nin dağıttığı römork dolusu 3 ton kavun 5 dakikada vatandaşlar tarafından tüketildi.

Tüccara kızan çiftçi 50 ton kavunu depremzedelere dağıtmaya başladı

"DUA YETER BİZE"

Ürettiği üründen emeğinin karşılığını alamadığını ancak kavunları hayrına dağıtarak vicdanen rahat olduğunu belirten çiftçi Ahmet Denizli, "Kavun dağıtımımız 10 gün boyunca sürecek 50 ton kavut dağıtacağım. Tarlamızda yetişen kavunları tamamen ücretsiz dağıtacağız, tamamen Allah rızası için yapılıyor. 3 ton römork dolusu kavun 5 dakikada bitti. Dün de başka konteyner kentlerde dağıttık, bugün burada ve yarın başka konteyner kentlerde dağıtacağım. Tarlada 15 bin TL amele parası veriyoruz toplamaya ve tüccar gelip tanesine 5 TL veriyor. 5 TL’ye satacağımıza burada gelip, depremzede vatandaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz. Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize. Emeğimin karşılığını alamadım ama dağıtıyoruz ve vicdanen rahatım" ifadelerini kullandı.

Çuval dolusu kavunu sırtlayan vatandaşlardan Hüseyin Karpuz, "Allah razı olsun teşekkür ederim. 3 aileyiz çuval dolusu aldım. Allah razı olsun dağıtanlardan. Arkadaşlar getirmişler dağıttılar, biz de geldik kavun aldık" dedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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