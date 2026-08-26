Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 sezonu transfer süreci devam ediyor
2026-2027 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler için yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmelerine devam ederken, futbolseverler de takımların yeni oyuncularını kadrolarına katabileceği son tarihi araştırıyor. İşte ''Transfer sezonu ne zaman bitiyor?'' sorusunun cevabı...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni sezonun transfer ve tescil takvimi daha önce duyuruldu. Kulüplerin yaz dönemindeki transfer işlemleri için belirlenen süre açıklanırken, kış transfer döneminin tarihleri de takvimde yer aldı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Kulüplerin yeni oyuncularını kadrolarına dahil edebildiği yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
Yeni sezonun ilk transfer döneminin ardından gözler devre arasındaki transfer sürecine çevrilecek. 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Ağustos 2026 Cuma
21.30 - Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor
21.30 - Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
21.30 - Galatasaray - Göztepe
30 Ağustos 2026 Pazar
19.00 - Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 - İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa
21.30 - Samsunspor - Fenerbahçe
31 Ağustos 2026 Pazartesi
21.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 - Beşiktaş - Arca Çorum FK