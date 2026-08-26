2026-2027 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler için yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmelerine devam ederken, futbolseverler de takımların yeni oyuncularını kadrolarına katabileceği son tarihi araştırıyor. İşte ''Transfer sezonu ne zaman bitiyor?'' sorusunun cevabı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni sezonun transfer ve tescil takvimi daha önce duyuruldu. Kulüplerin yaz dönemindeki transfer işlemleri için belirlenen süre açıklanırken, kış transfer döneminin tarihleri de takvimde yer aldı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Kulüplerin yeni oyuncularını kadrolarına dahil edebildiği yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Yeni sezonun ilk transfer döneminin ardından gözler devre arasındaki transfer sürecine çevrilecek. 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 sezonu transfer süreci devam ediyor

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

28 Ağustos 2026 Cuma

21.30 - Gençlerbirliği - Erzurumspor FK



29 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor

21.30 - Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

21.30 - Galatasaray - Göztepe



30 Ağustos 2026 Pazar

19.00 - Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 - İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa

21.30 - Samsunspor - Fenerbahçe



31 Ağustos 2026 Pazartesi

21.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 - Beşiktaş - Arca Çorum FK

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası