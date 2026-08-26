Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan esrarın değerinin yaklaşık 260 milyon lira olduğu öğrenildi.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırdan piyasa değeri yaklaşık 260 milyon TL olan esrar ele geçirildi.

Edine Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

Piyasa değeri yaklaşık 260 milyon lira! Hepsi tırdan çıktı

287 KİLO 910 GRAM!

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

Tırın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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