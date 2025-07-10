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Bursa'da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildi.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Bursa'da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti! - 1. Resim

İhalede "Bodubey" isimli tay, Kahraman Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı. Bu tayı 1 milyon lirayla "Alierdem" ve "Yurtçu" isimli taylar izledi.

Bursa'da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti! - 2. Resim

Satışa çıkarılan 68 taydan 60'ı alıcı bulurken, satışlardan 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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