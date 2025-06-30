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Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı? Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı? Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

99. Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı. Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı merak ediliyor.

Geleneksel Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü 99. kez koşuldu. Sadece 3 yaş safkan İngiliz atlarının yarıştığı Gazi Koşusu'nu bu yıl kazanan Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha oldu. Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı merak ediliyor. 

AHMET ÇELİK KAÇ KEZ GAZİ KOŞUSU KAZANDI?

1987 yılında Şanlıurfa Suruç ilçesinde doğan Ahmet Çelik, ağabeyi Mehmet Çelik'in ısrarı üzerine jokeylik kariyerine başladı. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Ahmet Çelik, 2003 yılında burada mezun oldu ve 2004 yılından bu yana profesyonel olarak at biniyor. 99. Gazi Koşusu'nu Cutha safkan at ile koşarak kazandı.

Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı? Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor - 1. Resim

8. zaferine imza atan Ahmet Çelik, 7 kez üst üste bu koşuyu kazanarak rekoru elinde bulunduruyor. Son zaferini 95. Gazi Koşusu'nda kazanmıştı. 

Çelik, 3 yıllık aranın ardından Cutha isimli ad ile yeniden Gazi Koşusu'nda zafere ulaşarak 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın'ın rekoruna yaklaştı.

Ahmet Çelik kaç kez gazi koşusu kazandı? Üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor - 2. Resim

AHMET ÇELİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1987'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğan Ahmet Çelik, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında. 2004'ten beri profesyonel olarak at biniyor.

CUTHA KİMİN ATI?

Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik' 8. kez kazandıran Cutha atının sahibi Hulusi Çil. At sahibi ve yetiştirici olarak tanınıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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