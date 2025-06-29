99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? 99. Gazi Koşusu sonuçları ve birincisi belli oldu

99. Gazi Koşusu ödülü arama motorlarında en çok sorgulatılan konulardan biri oldu. 99. Gazi Koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. 1927’den bu yana devam eden yarışıma spor tarihinin en büyük etkinlilerinden biridir. Peki 99. Gazi Koşusu ödülü ne kadar? İşte 99. Gazi Koşusu’nu kazanan jokey ve at...

99. Gazi Koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Her sene aralıksız gerçekleşen yarış, yalnızca 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılabilirken 2400 metrelik çim pistten oluşur.

2025 yılı itibarıyla 99’uncusu düzenlenen Gazi Koşusu, Türk spor tarihinin en büyük etkinliklerinden biridir. Peki, 99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? İşte cevabı...

99. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2025 NE KADAR?

99. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 30 milyon TL'dir. İkincilik ödülü 12 milyon TL, üçüncülük ödülü 6 milyon TL, dördüncülük ödülü 3 milyon TL ve beşincilik ödülü ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

İlk beşe giren safkanların kazandığı ikramiye ise 52,5 milyon TL’dir. Kazanan atın sahibi, birincilik ikramiyesinin dışında kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL alacak.

Eğer at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse, yetiştiricilik primiyle ödül 55 milyon 335 bin TL’ye kadar çıkacak. 2024 yılında 98. Gazi Koşusu’nda birincilik ödülü 13,5 milyon TL, toplam ödül ise primlerle 24,8 milyon TL olarak belirlendi.

99. GAZİ KOŞUSU’NU KİM, HANGİ JOKEY VE AT KAZANDI?

99. Gazi Koşusu’nu kazanan at ve jokey, yarışın resmi sonuçlarının paylaşılmasıyla belli oldu. Bugün saat 17:15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen maç Tay TV, Kanal D ve Spor Smart kanallarından canlı yayınlandı.

99. Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Ahmet Çelik, kazanan at ise Cutha oldu.