99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu
At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' isimli safkan kazandı.
At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan kazandı.
Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 99. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Heyecan dolu yarışta 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.30.28'lik derecesiyle Cutha kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Çelik, 8. şampiyonluğunu yaşadı. Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı "Handsome King" ikinci, Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 16 numaralı "Special Man" üçüncü oldu. Kazanan atın sahibi Hulusi Çil, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 30 milyon TL kazanacak.
AHMET ÇELİK'İN 8. ZAFERİ
Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, 3 yıl sonra yeniden kazandı. 38 yaşındaki jokey daha önce 89. Gazi Koşusu’nu ’Renk’, 90. Gazi Koşusu’nu ’Graystorm’, 91. Gazi Koşusu’nu ’Piano Sonata’, 92. Gazi Koşusu’nu ’Hep Beraber’, 93. Gazi Koşusu’nu ’The Last Romance’, 94. Gazi Koşusu’nu ’Call To Victory’ ve 95. Gazi Koşusu’nu ’Burgas’ adlı safkan ile üst üste 7 kez kazanarak rekor kırmıştı.
YARIŞLARA BÜYÜK İLGİ
Koşuları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Orgeneral Metin Tokel, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaraylı eski yönetici Necati Demirkol, davetliler, at sahipleri ve 59 bin 700 yarışsever izledi.
AHMET ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 99. Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Hulusi Çil’i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil’in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı ‘Cutha’ isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil’i kutluyorum."
Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 99. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğinde 2.30.28'lik derecesiyle Cutha safkanı kazandı. Koşunun ardından Çelik, yarışı kazanan safkan Cutha ile birlikte tribünleri selamladı.
Organizasyonda daha sonra ödül törenine geçildi. Şampiyon atın sahibi Hulusi Çil'e kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen takdim etti. Kazanan atın antrenörü Yaşar Demir, plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. 99. Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik'e ödülüne, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan verdi.
Çelik daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, tribünlerden yoğun alkış aldı. Ahmet Çelik daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karışık bir yarış olduğuna belirterek sözlerine başlayan Çelik, "Bütün atların denk olduğu bir yarıştı. Her atın şansı vardı. Atın gücünü düzlüğe saklamıştık, karşılığını aldık. Bu hayali bile zor olan bir yarıştı. Çok mutluyum. Protesto edildi yarışın ardından. Rakibimize dezavantaj sağladığımızı düşünmüyoruz. Mutlu son bizimle oldu. İnşallah nice Gazi Koşusu görürüz. Hedefim katıldığım bütün Gazi Koşusu'nu kazanmak. 8 yıl her kula nasip olacak bir başarı değil. Alnımıza yazılmış, kısmetimizde var. Burada bütün payı kendime çıkaramam. Elimden geleni yapıyorum. Gelen şansı en iyi şekilde değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
Cutha isimli safkanın sahibi Hulusi Çil ise, "Evde birçok kupamız vardı ama Gazi Koşusu'nun kupasının yeri boştu. Allah nasip etti ve bu kupa da geldi, yerine gidecek" diye konuştu.