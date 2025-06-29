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Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu&#039;nda birinci Cutha oldu
Gazi Koşusu, Ahmet Çelik, At Yarışı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1927 yılından bu zamana dek düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı, "Cutha" isimli safkan kazandı. "Cutha isimli safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandırdı. Peki, Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen yarış, Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in gerçekleştirdiği "Cutha" isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci oldu.

Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluşturdu ve hipodromda 59 bin 700 seyircinin yer aldığı bilgisi verildi. 

Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik, bu koşudaki 8. zaferini elde etti. Peki, Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 

Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu - 1. Resim

CUTHA KİMİN ATI?

 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan kazandı. Cutha’nın sahibi Hulusi Çil, jokeyi ise Ahmet Çelik’tir. 

Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu - 2. Resim

HULUSİ ÇİL KİMDİR?

Cutha’nın sahibi Hulusi Çil'dir. Uzun süre atın sahibi ve yetiştiricisidir. Antiochos, Tor Gold, Raks Star gibi birçok atı bulunan Çil, Hancı Otelcilik Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanıdır.

Hulusi Çil aynı zamanda Aerosol Valf San. AŞ.’de icra kurulu üyesi olarak da yer almaktadır. Hulusi Çil turizm, otelcilik ve üretim sektörlerinde  faaliyet gösteren iş insanıdır. 

Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu - 3. Resim

99. Gazi Koşusu'nda Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" 2.30.28'lik derecesiyle birincilik elde etti.  

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokey Ahmet Çelik, antrenör Yaşar Demir ve safkanın sahibi Hulusi Çil, kupa ve ödüllerini aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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