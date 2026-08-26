Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2026 sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan takvim doğrultusunda AGS sonuçları bugün duyurulacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Peki, AGS 2026 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 854 bina ve 14 bin 156 salonda düzenlenmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesiyle birlikte AGS sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı.

AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, AGS sonuçları 26 Ağustos'ta (bugün) açıklanacak ve sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. AGS sonuçlarının bugün saat 17.00'ye kadar duyurulması bekleniyor.

AGS 2026 sonuçları açıklandı mı? MEB AGS sonuç sorgulama ekranında heyecanlı bekleyiş!

AGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası