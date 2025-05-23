Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli

Kaynak: AFP 23 Mayıs 2025 22:14 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 22:28 - Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, uyguladığı gümrük tarifeleriyle küresel çapta ekonomik dalgalanmalara sebep olurken, yeni vergilerle ilgili çarpıcı bir açıklama daha yaptı. Trump, ABD dışında üretilen akıllı telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinin yalnızca Apple ve Samsung marka telefonlara değil, tüm şirketlere uygulanacağını söyledi.