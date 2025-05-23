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Haberler > Ekonomi > Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli

Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli

Kaynak: AFP
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Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli
Ekonomi Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Trump, uyguladığı gümrük tarifeleriyle küresel çapta ekonomik dalgalanmalara sebep olurken, yeni vergilerle ilgili çarpıcı bir açıklama daha yaptı. Trump, ABD dışında üretilen akıllı telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinin yalnızca Apple ve Samsung marka telefonlara değil, tüm şirketlere uygulanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları geri tepti.

2 Nisan'da aldığı gümrük vergisi kararıyla ABD borsalarında trilyonlarca dolar buhar olurken, ABD halkının Trump'ın vergi politikasına güvenin olmadığı ortaya çıktı. 

Trump, tüm bunlara rağmen yeni vergi uygulamalarına devam ediyor.

Apple ve Samsung dahil tüm akıllı telefonlara zam gelebilir! Tarih netleşiyor, oran belli - 1. Resim

APPLE VE SAMSUNG DAHİL TÜM AKILLI TELEFONLARA ZAM

ABD Başkanı, Cuma günü (23.05.2025) yaptığı açıklamada, ABD dışında üretilen akıllı telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinin yalnızca Apple’a değil, tüm şirketlere uygulanacağını söyledi.

Trump, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Samsung için de geçerli olur, bu ürünü kim üretiyorsa, aksi halde adil olmaz” dedi.

Yeni vergilerin “Haziran sonundan” itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kaynak: AFP

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