Samsung akıllı televizyonlar evin merkezi oluyor

Samsung Electronics, yapay zekâ desteğine sahip yeni 2025 model TV serilerini ve kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi sunan Vision AI stratejisini tanıttı.

ÖMER TEMÜR - Samsung Vision AI ile desteklenen yeni seri Generative Wallpaper, Universal Gestures ve Pet and Family Care özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyor. Generative Wallpaper ekranları sanat tuvallerine dönüştürürken, Universal Gestures Galaxy Watch ile sadece doğal el hareketlerini kullanarak televizyonunuzu ve evinizdeki diğer cihazları kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Quick Remote özelliği ile de telefonunuz artık bir kumanda görevi görüyor. Samsung’un yeni TV serisi ile televizyonlar akıllı evin de merkezi hâline geliyor. Harita görünümü ile evdeki tüm odalar ve akıllı cihazlar televizyon ekranında görünüp yönetilebiliyor. Örneğin, oda çok sıcaksa televizyon klima açmayı önerebiliyor. Pet and Family Care ise hem evcil hayvanların hem de aile üyelerinin olağandışı davranışlarını tespit ederek kullanıcıların sevdiklerine göz kulak oluyor. Çocuk uykuya daldığında ışıkları kısmak gibi oda ayarlarını otomatik olarak yaparak konforu artıran bu özellik, TV’ler aracılığıyla gerçek zamanlı güncellemeler ve kayıtlar sunuyor. Ayrıca, bu yıl The Frame’in sanat deneyimi de genişliyor ve tüm Samsung NEO QLED ve QLED’lere 3.000’den fazla sanat eserinden oluşan dijital bir koleksiyon sunuluyor. Böylece kullanıcılar herhangi bir odayı kişisel galerilerine dönüştürebiliyor.

Samsung Electronics Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, yeni TV serisiyle yapay zekâyı TV’lere entegre ettiklerini belirterek, “İster film keyfi yapın ister heyecanlı bir spor müsabakası izleyin ya da arkadaşlarınızla oyun oynayın, yeni TV’lerimiz her deneyime hitap edecek şekilde tasarlandı ve Vision AI ile kullanıcıların hayat tarzlarına anlamlı bir şekilde katkıda bulunarak TV’de yapay zekâ dönemini başlatıyor” dedi.