WhatsApp’a “Bana hatırlat” özelliği geliyor
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
WhatsApp, kullanıcıların mesajları hatırlamalarına imkan tanıyan yeni bir özelliği beta sürümde kullanıma sundu.
ÖMER TEMÜR - WhatsApp’ta herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden “Bana Hatırlat” seçeneğine erişilebilecek.
2 saat, 8 saat, 24 saat gibi farklı mesaj hatırlatma süreleri olacak. Mesajın köşesinde, hatırlatıcı ayarlandığını belirten bir zil simgesi belirecek.
Hatırlatma uyarısı geldiğinde, kullanıcı, mesaj içeriğini, mesajın bulunduğu konuşmayı ve medyanın ön izlemesini görecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker