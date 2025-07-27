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WhatsApp’a “Bana hatırlat” özelliği geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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WhatsApp’a “Bana hatırlat” özelliği geliyor
WhatsApp, Hatırlatma, Yeni Özellik, Beta, Mesaj, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, kullanıcıların mesajları hatırlamalarına imkan tanıyan yeni bir özelliği beta sürümde kullanıma sundu.

ÖMER TEMÜR - WhatsApp’ta herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden “Bana Hatırlat” seçeneğine erişilebilecek.

WhatsApp’a “Bana hatırlat” özelliği geliyor - 1. Resim

2 saat, 8 saat, 24 saat gibi farklı mesaj hatırlatma süreleri olacak. Mesajın köşesinde, hatırlatıcı ayarlandığını belirten bir zil simgesi belirecek.

WhatsApp’a “Bana hatırlat” özelliği geliyor - 2. Resim

Hatırlatma uyarısı geldiğinde, kullanıcı, mesaj içeriğini, mesajın bulunduğu konuşmayı ve medyanın ön izlemesini görecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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