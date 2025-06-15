Honor 400 serisi Türkiye’de satışa çıktı

Honor’un yeni amiral gemisi Honor 400 ve Honor 400 Pro serisi ile Türkiye’de satışa çıktı.

ÖMER TEMÜR - 19.000 TL fiyat etiketiyle sunulan Honor 400 ve 36.000 TL fiyatla satışa çıkan Honor 400 Pro, Hepsiburada’ya özel 4.000 TL indirim ile birlikte satın alınabiliyor. Ayrıca Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle kullanıcılar, eski telefonlarını 3.000 TL ek takas desteğiyle kolayca Honor 400 Serisi ile değiştirebiliyor.

Honor 400 Serisi, görselden videoya dönüştürme, AI cam ve ışık yansımalarını silme, hareketli fotoğrafları ve standart fotoğrafları kombinleme, AI zoom, AI görsel genişletme gibi 14’ten fazla akıllı özellik ile kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırıyor. Honor 400 Pro modelinde ise bu özellikler 17’ye çıkıyor. Her iki modelde de yer alan 6000mAh batarya, 1,5 güne varan kullanım süresi sağlıyor. Honor 400 Pro, 100W kablolu süper hızlı şarj ile 15 dakikada %51’e, 30 dakikada ise %100’e yakın dolum kapasitesine ulaşırken, Honor 400 ise 80W süper şarj desteğiyle 15 dakikada %40’a yakın dolum kapasitesine ulaşıyor. Pro model ayrıca 50W kablosuz şarj desteği de sunuyor.