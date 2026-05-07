Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Real Madrid forması giyen genç savunmacı Raul Asencio ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İspanya'ya çevirdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, Real Madrid altyapısından yetişen genç stoper Raul Asencio için girişimlere başladı.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin 22 yaşındaki savunmacının transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun temsilcileriyle ilk temasların kurulduğu belirtildi. Genç futbolcunun, A takımda bulduğu sınırlı süreyi iyi değerlendirdiği ancak düzenli forma şansı konusunda karar aşamasında olduğu ifade edildi.

EVERTON DA DEVREDE

Transfer yarışında Beşiktaş'ın yalnız olmadığı da aktarıldı. Premier Lig temsilcisi Everton'ın da Asencio için devrede olduğu ve oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, genç stopere ilk 11’de düzenli oynama fırsatı ve Avrupa kupalarında vitrine çıkma şansı sunarak transferde avantaj elde etmeyi planladığı öne sürüldü. Asencio'nun da kariyerinin bu döneminde daha fazla süre alabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Öte yandan İspanyol devinin genç oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edildi. İspanyol ekibinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir değer biçtiği oyuncu için, 20 milyon euro bandındaki tekliflerin de değerlendirilebileceği iddia edildi.

Bu sezon Madrid ekibiyle 31 resmi maçta görev alan Raul Asencio, performansıyla dikkat çekti. Genç stoper söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

