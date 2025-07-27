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Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın: Özel hayatınız ifşa olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın: Özel hayatınız ifşa olabilir
Yapay Zeka, Gizlilik, ChatGPT, Sam Altman, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ furyası aldı başını gidiyor. Kimisi karpuz satın alırken, kimi diyet öneresi alırken soruyor, kimi terapistle dertleşir gibi en mahrem bilgilerini Chat CPT’ye anlatıyor.

ÖMER TEMÜR - Yapay zekâ neredeyse aileden biri gibi oldu. Ancak OpenAICEO’su Sam Altman,ChatGPT’yi kullanıcıları uyarıyor. Altman, yapay zekâ ile yapılan özel konuşmaların mevcut hukuk sisteminde “gizli” kabul edilmediğini belirtti.

Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın: Özel hayatınız ifşa olabilir - 1. Resim

Bu da kullanıcıların en kişisel sırlarını ChatGPT’ye yazmasının, hukuki bir güvence kapsamında korunmadığı anlamına geliyor. Yani yapay zekâ sizin en mahrem bilgilerini kullanma özelliğine sahip.

Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın: Özel hayatınız ifşa olabilir - 2. Resim

Altman’a göre bu eksiklik, kullanıcılar açısından büyük bir gizlilik risk oluşturuyor. Mevcut durumda bir dava söz konusu olduğunda OpenAI, kullanıcı konuşmalarını kanuni zorunlulukla paylaşmak mecburiyetinde kalabilir.

CEO, bu durumu “çarpık” olarak nitelendirerek yapay zekâ ile yapılan konuşmaların da tıpkı terapist, avukat ya da doktorla yapılan konuşmalar gibi gizlilik korumasına sahip olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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