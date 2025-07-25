Türkiye'den savunmada baş döndüren hamle! Dikine iniş-kalkış yapan İHA ilk kez görücüye çıktı

Dünyanın İHA ve SİHA pazarının yüzde 65’ini elinde tutan Türkiye, rakipleri ile arasındaki farkı açıyor.

YEŞİM ERASLAN İSTANBUL -Yeni nesil İHA hamlesi ile yeni bir kapı aralayan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), pist ihtiyacını ortadan kaldıracak bir adım attı. İstanbul’da devam eden IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkan sabit kanatlı ve dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip yeni nesil insansız hava aracı “STM VTOL” Türk savunmasına önemli katkılarda bulunacak.

AKILLI MÜHİMMATLA DONATILABİLİYOR

Yeni nesil İHA hakkında gazetemize konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Pist ihtiyacını ortadan kaldıran ve uzun süreli görevlerde üstünlük sağlayan STM VTOL, 10 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bu sayede hem askeri hem de afet, arama-kurtarma ve lojistik gibi sivil görevlerde etkili biçimde kullanılabilecek” dedi. Güleryüz ayrıca, “Deniz platformlarından ya da herhangi bir kara noktasından kolaylıkla kalkış yapabilen bu sistem; FPV drone taşıyıp bırakabilen, 81 mm İHA mühimmatı veya akıllı mühimmatlarla donatılabilen bir yapıya sahip. Yerli ve millî çözümlerle yalnızca bugünün değil, yarının operasyonel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.

Sabit Kanatlı VTOL İHA Sistemi, otonom görev kabiliyeti sayesinde keşif, gözetleme, mühimmat bırakma, su üstü mayın tarama gibi görevleri başarıyla yapabiliyor. Sistemde bulunan entegre EO/IR görüntüleme sistemleri, gece ve gündüz operasyonlarını gerçekleştirmesine imkân tanıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ise tek bir personel tarafından kısa sürede uçuşa hazır hâle getirilebiliyor. İki saate kadar havada kalabilen, 10 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen ve 30 km menzile sahip olan sistem, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) bağımsız görev yeteneği sayesinde elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı olarak tasarlandı. Otonom görev planlama, gece-gündüz operasyon kabiliyeti ve modüler tasarımıyla hem askeri hem sivil görevlerde esnek kullanım sunan sistem, sadece bir tarafından kısa sürede kullanıma hazır hâle getirilebiliyor.