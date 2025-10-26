Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecek: iPhone'dan daha ucuz

Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecek: iPhone'dan daha ucuz

Çinli teknoloji şirketi Noetix, piyasadaki uygun insansı robot Bumi’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Ev içi destek, eğitim ve kişisel asistan görevleri için tasarlanan Bumi, tüketici seviyesinde kullanılabilecek ilk insansı robot olma özelliği taşıyor. Şirket, Bumi ile yüksek maliyetli ve ulaşılması güç olarak bilinen insansı robot algısını kırmayı hedefliyor. Bu kapsamda iPhone modellerinin bile altında satışa çıkarılan Bumi'nin yakında her eve girmesi ön görülüyor. 

Noetix  tarafından dünyanın en ucuz insansı robotu Bumi geliştirildi. Satışa çıkarılmaya hazırlanan Bumi, 1.370 dolar (yaklaşık 57 bin TL) fiyatıyla piyasaya sunulacak ve rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha uygun fiyatlı olacak. Unitree, Figure ve Tesla gibi markaların insansı robotlarının altıda biri fiyatına sunulan Bumi, insansı robot kategorisinde öncü olmayı hedefliyor. 

Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecekler: iPhone'dan daha ucuz - 1. Resim

TÜRKİYE'DE 100 BİNİ AŞIYOR 

Robotun fiyatı, Apple’ın son telefonu iPhone 17 Pro Max’ten bile düşük. ABD’de 1.199 dolar, Avrupa’da 1.349 eurodan başlayan telefon, Türkiye’de yüksek vergiler nedeniyle 100 bin TL’nin üzerinde fiyatla satışa sunuluyor. Piyasadaki diğer insanı robotlar ise genellikle 6 bin ila 7 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecekler: iPhone'dan daha ucuz - 2. Resim

PEKİ BUMİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Bumi, 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında kompakt bir yapıya sahip. Yürüyebilen, dans edebilen ve basit görevleri yerine getirebilen robot, 48V bataryasıyla yaklaşık iki saatlik çalışma süresi sunuyor. Ev içi kullanım, eğitim amaçlı görevler ve sesli komutlara cevap verebilen kişisel asistan işleviyle tasarlanan Bumi, tüketici odaklı insansı robot kategorisinde öncü olmayı hedefliyor.

Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecekler: iPhone'dan daha ucuz - 3. Resim

Noetix, Bumi’yi Kasım ayında Çin’de düzenlenecek teknoloji festivallerinde tanıtacak. Şirket, robotun başarısını küresel pazara taşımayı ve insansı robotları her eve girebilecek seviyeye getirmeyi planlıyor.

