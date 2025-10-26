Dünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecek: iPhone'dan daha ucuz

Noetix tarafından dünyanın en ucuz insansı robotu Bumi geliştirildi. Satışa çıkarılmaya hazırlanan Bumi, 1.370 dolar (yaklaşık 57 bin TL) fiyatıyla piyasaya sunulacak ve rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha uygun fiyatlı olacak. Unitree, Figure ve Tesla gibi markaların insansı robotlarının altıda biri fiyatına sunulan Bumi, insansı robot kategorisinde öncü olmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE 100 BİNİ AŞIYOR

Robotun fiyatı, Apple’ın son telefonu iPhone 17 Pro Max’ten bile düşük. ABD’de 1.199 dolar, Avrupa’da 1.349 eurodan başlayan telefon, Türkiye’de yüksek vergiler nedeniyle 100 bin TL’nin üzerinde fiyatla satışa sunuluyor. Piyasadaki diğer insanı robotlar ise genellikle 6 bin ila 7 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

PEKİ BUMİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bumi, 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında kompakt bir yapıya sahip. Yürüyebilen, dans edebilen ve basit görevleri yerine getirebilen robot, 48V bataryasıyla yaklaşık iki saatlik çalışma süresi sunuyor. Ev içi kullanım, eğitim amaçlı görevler ve sesli komutlara cevap verebilen kişisel asistan işleviyle tasarlanan Bumi, tüketici odaklı insansı robot kategorisinde öncü olmayı hedefliyor.

Noetix, Bumi’yi Kasım ayında Çin’de düzenlenecek teknoloji festivallerinde tanıtacak. Şirket, robotun başarısını küresel pazara taşımayı ve insansı robotları her eve girebilecek seviyeye getirmeyi planlıyor.