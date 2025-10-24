Elon Musk robot ordusuyla tehdit etti! 'Kabul edin yoksa giderim'

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporu toplantısında yaptığı açıklamalarla yine tartışmalara neden oldu.

Musk, yatırımcılara seslenirken “Bu robot ordusunu kurarsak, üzerinde güçlü bir etkim olacak mı?” diyerek hem teknoloji çevrelerinde hem de sosyal medyada dikkat çekti.

1 TRİLYON DOLARLIK TARTIŞMA: YA KABUL EDİN YA GİDERİM

Musk, Tesla hissedarlarına sunulacak yeni ödeme planı kabul edilmezse şirketten ayrılabileceğini söyledi.

Söz konusu teklif, 1 trilyon dolarlık rekor değeriyle Musk’ı tarihin ilk trilyoneri yapabilir. Ancak bu, Tesla’nın 20 milyon araç teslimatı, 1 milyon robot taksi ve 1 milyon Optimus insansı robot üretme hedeflerine ulaşması şartına bağlı.

ROBOT ORDUSU MU GELİYOR?

Musk’ın “robot ordusu” ifadesini birkaç kez tekrarlaması, Tesla’nın Optimus projesinin askeri amaçlar için kullanılabileceği yönündeki tartışmaları körükledi. Musk, “Güçlü bir etkiye sahip olmadıkça bu robot ordusunu kurmaktan rahatsızlık duyuyorum” dedi.

Uzmanlar, Musk’ın sözlerinin gelecekte yapay zeka destekli robotların askeri amaçlarla kullanılabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini öne sürdü.

OPTİMUS ÜRETİMİNDE HEDEFLERİN ÇOK GERİSİNDE

Tesla’nın insansı robotu Optimus, 2022’de tanıtıldığında ev işlerinde kullanılabilecek bir model olarak sunulmuştu. Ancak üretim beklenen hızda ilerlemiyor. Musk, bu yıl 5.000 robot üretme sözü vermişti ancak rakamın çok altında kalındı.

Musk, toplantıda Optimus’un “üretim amaçlı prototipinin” 2026 sonunda hazır olacağını iddia etti. Ancak CEO’nun geçmişteki vaatleri düşünüldüğünde, analistler bu tahminlere temkinli yaklaşıyor.

TESLA'NIN GELECEĞİ ARAÇLARDA DEĞİL, ROBOTLARDA

Musk’a göre Tesla’nın geleceği artık otomobil üretiminde değil, insansı robot teknolojisinde. CEO, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, “Tesla’nın değerinin yüzde 80’i Optimus’tan gelecek” demişti.

Musk’ın bu açıklamaları, şirketin “Master Plan Part IV” adlı strateji belgesinde de kendini gösteriyor.

Planda araç üretimine neredeyse hiç yer verilmezken, robot ve yapay zekâ teknolojilerine ağırlık veriliyor.

PİYASALARDA DALGALANMA

Musk’ın iddialı çıkışları yatırımcıları ikiye böldü. Tesla hisseleri, üçüncü çeyrek sonuçlarının Wall Street beklentilerinin altında kalması ve ABD’deki vergi teşviklerinin sona ermesi nedeniyle düşüşe geçti.