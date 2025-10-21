"NASA'yı öldürmeye çalışıyor!" Elon Musk ve uzay şirketi arasında soğuk savaş

SpaceX CEO’su Elon Musk, NASA’nın geçici yöneticisine, uzay ajansı başkanının insanları Ay’a geri götürme yarışına diğer şirketleri de davet etmesinin ardından Salı günü sert tepki gösterdi.

"NASA'YI ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Musk, X’te yaptığı paylaşımda, ABD Ulaştırma Bakanı görevini de yürüten Sean Duffy için “Sean Dummy NASA’yı öldürmeye çalışıyor!” ifadelerini kullandı.

Duffy, NASA’nın, SpaceX’in Starship roketinin geliştirilmesindeki gecikmeleri gerekçe göstererek Ay’a insan gönderme görevine destek verecek yeni teklifleri aradığını açıklamıştı.

"SPACE X HARİKA ŞİRKET AMA..."

Duffy, Fox News’e yaptığı açıklamada, “SpaceX harika bir şirket, ama gerideler. Zaman çizelgelerini ötelediler ve Çin ile bir yarış içindeyiz” demişti.

ABD uzay ajansının Artemis programı, insanları yeniden Ay’a göndermeyi hedefliyor; Çin ise 2030’a kadar ilk insanlı görevini planlayan rakip bir girişim üzerinde çalışıyor.

Artemis 3 görevi, birkaç ertelenmenin ardından NASA tarafından 2027 ortası için planlanıyor, ancak uzmanlar, SpaceX’in roketin hazır olması için hâlâ karmaşık teknik zorlukları aşması gerektiğini belirtiyor.

NASA-MUSK GERİLİMİNDE 'LİDER' ÖNGÖRÜSÜ

Duffy daha sonra X’te, ABD’nin Çin ile bir yarışta olduğunu ve Ay’a “İlk ulaşacak şirketleri belirlemek için en iyi şirketlerin” gerektiğini yazdı. Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi ve “diğerleri” potansiyel adaylar olarak anıldı.

Musk, X’te cevap olarak, “SpaceX, uzay endüstrisinin geri kalanına kıyasla yıldırım hızıyla ilerliyor. Starship, tüm Ay görevini gerçekleştirecek. Sözümü tutun” dedi.

Gerilim, NASA’nın kalıcı liderinin kim olacağı soruları gündemdeyken artıyor.

Trump, başlangıçta Musk’ın ortağı olan iş insanı Jared Isaacman’ı aday göstermişti, ancak Musk ile Trump’ın ilişkisi bozulmadan önce Beyaz Saray adaylığı Mayıs ayında geri çekmişti. Medya raporları, Trump’ın Isaacman’ı tekrar düşündüğünü, Duffy’nin ise NASA görevini sürdürmeyi umduğunu öne sürüyor.