Elon Musk yine cebini dolduracak! X'te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, uzun süredir aktif olmayan kullanıcı adlarını paraya çevirme hazırlığı yapıyor.

AKTİF OLMAYAN HESAPLARIN KULLANICI ADLARI SATILACAK

'Handle Marketplace' adı verilen yeni pazar yeri öncelikle Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak. Bu kullanıcılar, aktif olmayan hesapların kullanıcı adlarını belirli bir ücret karşılığında satın alabilecek.

7 HANELİ RAKAMLARA KADAR ÇIKABİLECEK

Bazı kullanıcı adları ücretsiz olarak alınabilirken, talep gören ve nadir adların fiyatlarının 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabileceği öğrenildi.

Yeni kullanıcı adı alındığında, eski adın dondurulacağı; Premium aboneliğin sonlandırılması hâlinde ise hesabın eski kullanıcı adına döneceği belirtildi. Ayrıca, abonelik iptaliyle birlikte pazar yerinden alınan kullanıcı adının erişimi kaybolacak.