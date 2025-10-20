Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Elon Musk yine cebini dolduracak! X'te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak

Elon Musk yine cebini dolduracak! X'te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elon Musk yine cebini dolduracak! X&#039;te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, 'Handle Marketplace' adlı platformla kullanılmayan kullanıcı adlarını satışa çıkarıyor. Sadece Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak olan sistemde bazı kullanıcı adları ücretsiz alınabilecek, nadir olanların fiyatı 2 bin 500 dolardan başlayıp 7 haneli rakamlara kadar çıkabilecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, uzun süredir aktif olmayan kullanıcı adlarını paraya çevirme hazırlığı yapıyor.

AKTİF OLMAYAN HESAPLARIN KULLANICI ADLARI SATILACAK

'Handle Marketplace' adı verilen yeni pazar yeri öncelikle Premium Plus ve Premium Business abonelerine açık olacak. Bu kullanıcılar, aktif olmayan hesapların kullanıcı adlarını belirli bir ücret karşılığında satın alabilecek.

Elon Musk’tan yine cebini dolduracak! X'te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak - 1. Resim

7 HANELİ RAKAMLARA KADAR ÇIKABİLECEK

Bazı kullanıcı adları ücretsiz olarak alınabilirken, talep gören ve nadir adların fiyatlarının 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabileceği öğrenildi.

Yeni kullanıcı adı alındığında, eski adın dondurulacağı; Premium aboneliğin sonlandırılması hâlinde ise hesabın eski kullanıcı adına döneceği belirtildi. Ayrıca, abonelik iptaliyle birlikte pazar yerinden alınan kullanıcı adının erişimi kaybolacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanma tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canva, Snapchat ve Duolingo'dan Udemy'e kadar birçok uygulama çöktü, Amazon Web Services'tan ilk açıklama geldi - TeknolojiOnlarca popüler uygulama çöktüWhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak - TeknolojiCevapsız mesajlar artık sınıra takılacakROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı - TeknolojiROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktıOppo ve Omix yeni modellerini tanıttı - TeknolojiOppo ve Omix yeni modellerini tanıttıGM’den 5G’ye yerli destek - TeknolojiGM’den 5G’ye yerli destekTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım! - TeknolojiTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!
Sonraki Haber Yükleniyor...