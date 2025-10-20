Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Lübnan'ı bombaladı! 6'dan fazla hava saldırısı düzenlediler

İsrail, Lübnan'ı bombaladı! 6'dan fazla hava saldırısı düzenlediler

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail, Lübnan&#039;ı bombaladı! 6&#039;dan fazla hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Lübnan, Hava Saldırısı, Hizbullah, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze’deki ateşkese rağmen Lübnan’ın güney ve doğusuna düzenlediği 6'dan fazla hava saldırılarıyla ateşkesi ihlal ediyor. Savaş uçakları, Cermak ve Mahmudiye başta olmak üzere beş farklı kenti bombaladı.

Saldırılar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın sabah saatlerinde yaptığı “Lübnan tereddüt ederse, İsrail tek taraflı hareket edebilir” açıklamasının hemen ardından geldi.

İsrail, Lübnan'ı bombaladı! 6'dan fazla hava saldırısı düzenlediler - 1. Resim

“GAZZE'DE BAŞLAYAN BARIŞ SÜRECİ SURİYE VE LÜBNAN'A YAYILMALI'

Barrack, Washington merkezli bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Gazze’de başlayan barış sürecinin Suriye ve Lübnan’a yayılması gerektiğini” söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan diplomatik kaynaklara göre ABD’li yetkili, Beyrut yönetimini hedef alan uyarılarda bulundu:

“Lübnan belirleyici bir seçimle karşı karşıya. Beyrut tereddüt etmeye devam ederse, İsrail tek taraflı hareket edebilir ve bunun sonuçları ağır olur.”

“HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI BİR ZORUNLULUK'

Barrack açıklamasında, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının yalnızca İsrail’in güvenliği için değil, Lübnan’ın yeniden yapılanması için de şart olduğunu belirtti.

“Bu süreç, İsrail için güvenli bir kuzey sınırı; Lübnan için ise yenilenme fırsatıdır.” dedi.

SALDIRILAR CERMAK VE MAHMUDİYE'DE YOĞUNLAŞTI

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail jetlerinin Cermak, Mahmudiye, Tayr Harfa, Kfarkila ve Blida bölgelerini vurduğunu iletti.

Saldırılar sırasında birçok sivil yerleşim zarar gördü, bazı bölgelerde yangınlar çıktı. Lübnan ordusu ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

Yerli Malı Haftası ne zaman? 2025 Yerli Malı Haftası tarihi19 yaşında lösemiye yenik düştü! Yasemin Nenni’nin son şarkısı yürekleri yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güney Kore'de öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildi: Artık gün yüzü göremeyecek - DünyaÖğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildiCOVID aşısı kanseri yavaşlatıyor mu? Yeni bulgular ortaya çıktı - DünyaCOVID aşısı kanseri yavaşlatıyor mu? Yeni bulgular açıklandıJaponya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı! "Bir ısırıkta kolum koptu" - DünyaKoşuya çıkan sporcu kabusu yaşadı! "Bir ısırıkta kolum koptu"ABD Başkan Yardımcısı Vance ölümden döndü! Canlı tatbikatta top mermisi erken patladı - DünyaABD Başkan Yardımcısı ölümden döndü!Kızıldeniz’de tanker saldırısı! 'İstanbul' detayı ortaya çıktı - DünyaKızıldeniz’de tanker saldırısı!Trump'ın iddiası boşa çıktı! Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor - DünyaRusya'dan Trump'ın sözlerini boşa çıkaran haber
Sonraki Haber Yükleniyor...