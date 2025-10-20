İsrail, Lübnan'ı bombaladı! 6'dan fazla hava saldırısı düzenlediler

İsrail ordusu, Gazze’deki ateşkese rağmen Lübnan’ın güney ve doğusuna düzenlediği 6'dan fazla hava saldırılarıyla ateşkesi ihlal ediyor. Savaş uçakları, Cermak ve Mahmudiye başta olmak üzere beş farklı kenti bombaladı.

Saldırılar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın sabah saatlerinde yaptığı “Lübnan tereddüt ederse, İsrail tek taraflı hareket edebilir” açıklamasının hemen ardından geldi.

“GAZZE'DE BAŞLAYAN BARIŞ SÜRECİ SURİYE VE LÜBNAN'A YAYILMALI'

Barrack, Washington merkezli bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Gazze’de başlayan barış sürecinin Suriye ve Lübnan’a yayılması gerektiğini” söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan diplomatik kaynaklara göre ABD’li yetkili, Beyrut yönetimini hedef alan uyarılarda bulundu: “Lübnan belirleyici bir seçimle karşı karşıya. Beyrut tereddüt etmeye devam ederse, İsrail tek taraflı hareket edebilir ve bunun sonuçları ağır olur.”

“HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI BİR ZORUNLULUK'

Barrack açıklamasında, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının yalnızca İsrail’in güvenliği için değil, Lübnan’ın yeniden yapılanması için de şart olduğunu belirtti.

“Bu süreç, İsrail için güvenli bir kuzey sınırı; Lübnan için ise yenilenme fırsatıdır.” dedi.

SALDIRILAR CERMAK VE MAHMUDİYE'DE YOĞUNLAŞTI

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail jetlerinin Cermak, Mahmudiye, Tayr Harfa, Kfarkila ve Blida bölgelerini vurduğunu iletti.

Saldırılar sırasında birçok sivil yerleşim zarar gördü, bazı bölgelerde yangınlar çıktı. Lübnan ordusu ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...