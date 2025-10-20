Çin basını manşetten duyurdu: Türk SİPER’leri Asya yolunda!

Çin medyası öne çıkan bir analizde, Türkiye ile Bangladeş arasında imzalanma aşamasında olan savunma anlaşmasının Güney Asya’daki güç dengelerini kökten değiştirebileceğini yazdı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA, TRG-300 füze sistemi, COBRA-II zırhlı araçları ve BORAN obüsleri ile Türk savunma sanayiinin önemli müşterileri arasında yer aldı.

Şimdi ise Dakka yönetimi, hava savunmasını Türk sistemleriyle güçlendirme kararı aldı.

Asia Times'ın haberine göre Türk savunma sanayiin Bangladeş’le yeni anlaşmalar imzalayacak.

Bangladeş basınının geçen hafta duyurduğu iddia, Malezya merkezli Defence Security Asia (DSA) tarafından doğrulandı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Asia Times, haberi şu ifadelerle okuyucularına aktardı: “Türkiye-Bangladeş hava savunma anlaşması Güney Asya semalarını sarsıyor. Türkiye, SİPER füze sistemi ihracatının bölgedeki hava gücü dengesini yeniden şekillendirmesiyle ‘Yeniden Asya’ politikasında zafer elde ediyor.” Gazeteye göre, Ankara-Dakka hattındaki anlaşma, sadece bir silah ticareti değil; “bölgenin devleri arasında ustalıkla kendi yolunu çizen bir ulusun bağımsızlık ilanı” niteliğinde.

“BANGLADEŞ İÇİN EGEMENLİK, TÜRKİYE İÇİN GÜÇ GÖSTERİSi”

Asia Times analizinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile imzalanan çığır açıcı savunma anlaşması, Dakka’nın SİPER uzun menzilli hava savunma sistemini satın almasını ve Türk SİHA’larının ortak üretimini kapsayacak. Yüzeyde bu bir silah anlaşması, gerçekte ise Bangladeş için egemenlik satın almak, Türkiye içinse güç gösterisidir.”

Gazeteye göre bu anlaşma, Hindistan için yeni bir stratejik baş ağrısı anlamına geliyor.

“Dakka’nın üst düzey Türk silahları için alışveriş listesi hayal ürünü değil, gerçek dünya tehditlerine doğrudan bir cevaptır.”

MYANMAR TEHDİDİ YÜZÜNDEN Mİ?

Analizde, Myanmar’daki iç savaşın sınır ötesine sıçradığı ve Bangladeş topraklarının sık sık topçu atışlarıyla hedef olduğu vurgulandı.

Asia Times, “Bangladeş’in mevcut hava savunma sistemleri eski ve yetersiz, Cox’s Bazar gibi bölgeler savunmasız” değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle Türkiye ile yapılan anlaşmanın, Dakka’nın sınır güvenliğini ve egemenliğini koruma çabasının doğrudan sonucu olduğu kaydedildi.

“TÜRK PAKETİ NEREDEYSE MÜKEMMEL BİR ÇÖZÜM”

“Orta menzilli HİSAR-O+ ve uzun menzilli SİPER sistemlerinin birleşimi, sıfırdan modern ve entegre bir hava savunma kalkanı kurmak anlamına geliyor. Dakka, ilk kez hava sahasını ihlallere karşı kapatma gücüne sahip olacak.”

Asia Times, Türk SİHA’larının Bangladeş’te ortak üretimi ihtimalini de “askerî bağımsızlık için tarihi bir adım” olarak niteledi.

TÜRKİYE'NİN YENİDEN ASYA POLİTİKASINDA ZAFER

Haberde, bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeniden Asya” vizyonunun en somut başarılarından biri olduğunu öne çıkardı:

“Türkiye, Batılı tedarikçilerle gelen siyasi kısıtlamalar olmadan NATO standartlarına yakın teknoloji sunuyor. Bu iş birliği, kıta genelinde Türkiye’nin etkisini derinleştiriyor.”

“HİNDİSTAN İÇİN YENİ BİR STRATEJİK GERÇEKLİK”

Asia Times’a göre, bu gelişme Yeni Delhi’de derin yankı uyandırdı:

“Bu, dört alarm düzeyinde bir kriz değil ama Hindistan’ın stratejik planlamacıları için zonklayan bir baş ağrısı. Güvenilir hava savunma sistemleri ve modern Türk SİHA’larıyla donatılmış bir Bangladeş ordusu, tüm acil durum planlarını değiştirebilir.”

Gazete, Türkiye’nin Çin’in yerini almadığını; ancak Asya’nın güç denkleminde artık “bağımsız bir kutup” olarak yer aldığını belirtti.