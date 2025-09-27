Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Teknoloji > Mavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı

Mavi Vatan&#039;da &#039;SİPER&#039; rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı
Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen savunma sanayi ürünleri vitrine çıkmaya devam ediyor. "Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneğini kazandıracak olan SİPER füzesi bu sefer yerli atım sistemi üzerinden test edildi. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı, başarıyla sonuçlandı.

Türk savunma sanayisinin "mavi vatan"da milli hava savunma kabiliyetini artırma çalışmaları, uzun menzilli SİPER füzesiyle güçleniyor.

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı, başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından, atış testinin görüntüsünü paylaştı.

Mavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı - 1. Resim

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başarı mavi vatanda yazıldı. Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D'nin, MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlandı. Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve tüm Roketsan mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. ️Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle…"

Mavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı - 2. Resim

Roketsan'dan yapılan paylaşımda da "Ülkemiz için üretmeye ve Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Mavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı - 3. Resim

"TCG İSTANBUL"A ENTEGRE EDİLMİŞTİ

MİDLAS, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul"a entegre edilmişti. MİDLAS ile gemiden orta irtifa HİSAR-D RF füzesiyle başarılı atış testleri yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

