SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri

SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri
Hava Savunma, SİPER, Türkiye, ASELSAN, Haber
Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gökyüzündeki kalkanını güçlendiriyor. ASELSAN'ın duyurduğu Çelik Kubbe'nin ana bileşeni Siper'in menzili ve özellikleri merak ediliyor.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyor. Modern tehditlere karşı tasarlanan bu sistem, stratejik tesisleri korumak ve dışa bağımlılığı azaltmak için kritik bir rol oynuyor.

SİPER NEDİR?

SİPER, Türkiye’nin ilk milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yüksek irtifa ve uzun menzilli savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen proje, 15 Ocak 2018’de imzalanan sözleşmeyle start aldı.

Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeler gibi çoklu tehditlere karşı koruma sağlıyor. Böylece Türkiye’nin stratejik güvenliğine katkıda bulunuyor.

SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri - 1. Resim

SİPER’İN MENZİLİ NE KADAR, KAÇ KM?

SİPER Hava Savunma Sistemi, farklı versiyonlarıyla geniş bir menzil yelpazesi sunuyor. SİPER Ürün-1, 100+ kilometre azami önleme menziline sahipken SİPER Ürün-2’nin menzili 150+ kilometreye ulaşıyor.

SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri - 2. Resim

Bu menziller, sistemin stratejik tesisleri ve geniş bölgeleri koruma kapasitesini artırıyor.

Teknik ÖzelliklerSİPER 1SİPER 2
Sistem Azami Önleme Menzili100+ km150+ km
Önleme İrtifası20+ km30+ km
Yanca Kapsama360°360°
Atış YeteneğiEğik AtışDikey/Eğik Atış
Batarya Seviyesi Güdülebilecek Füze Sayısı20 20

SİPER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

SİPER, modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak için çok katmanlı ve entegre bir sistem olarak tasarlandı.

Hava savunma planlama, birleştirilmiş hava resmi üretimi, dost-düşman tanıma (IFF), çoklu hedef angajmanı, ardışık ateşleme ve otomatik tehdit yönetimi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri - 3. Resim

Sistem, aktif radar arayıcı başlık ve yüksek etkili harp başlığı sayesinde terminal safhada hassas güdüm sağlıyor, gündüz-gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor. Ayrıca, Link 16 Taktik Data Link ve JREAP ile TSK’nın komuta kontrol sistemleriyle entegre çalışabiliyor.

