UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe’nin Norveç deplasmanında oynayacağı Brann maçı için hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Brann-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat belli oldu.

Brann-Fenerbahçe maçında eksik oyuncularla ilgili son durum belli oldu. Grupta üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe, Bergen’de oynanacak maçla birlikte Avrupa’daki kaderini belirlemek için sahada olacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de Norveç yolculuğu öncesi bazı isimler kafilede yer almadı. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kadroya dahil edilmedi.

Jhon Duran ise cezası nedeniyle Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bunun dışında İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Bartuğ Elmaz da kamp listesinde bulunmayan diğer oyuncular oldu.

FENERBAHÇE’NİN BRANN MAÇI KAMP KADROSU

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun belirlediği 20 kişilik kafilede şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi grup aşamasının kapanış haftasında oynanacak kritik mücadele 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç’in Bergen şehrinde gerçekleşecek. Maçın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde izleyicilerle buluşacak.

BRANN-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

BRANN: M. Dyngeland - D. D. Roeve, E. Helland, J. Sery Larsen, V. W. Dragsnes - E. Kornvig, J. L. Sørensen, T. B. Pedersen - U. Mathisen, B. Finne, N. Castro

FENERBAHÇE: Ederson - Mert Müldür, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown - Edson Álvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene - Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri



