Brann hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar, hangi ligde? Fenerbahçenin rakibi gündemde!

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Brann Norveç’in Bergen şehrini temsil eden bir futbol takımı. 1908 yılında kurulan kulüp ülkenin en bilinen ekipleri arasında. Brann maçlarını 17.500 kapasiteli Brann Stadion’da oynuyor.

Taraftarları tarafından “Bergens Stolthet” olarak anılan Brann Norveç futbol kültü,rünün önemli sembollerinden biri.

BRANN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Norveç temsilcisi Brann’ın güncel kadro değeri 31 milyon Euro.

28 oyuncudan oluşan kadroda yaş ortalaması 24.9. Takımda 10 yabancı futbolcu bulunurken, 4 oyuncu A milli takım seviyesinde forma giyiyor. Kulübün son transfer dönemindeki bilançosu ise 550 bin Euro olarak kaydedildi.

BRANN HANGİ LİGDE?

Brann Norveç’in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien’de mücadele ediyor. Son yıllarda istikrarlı ilerleyen takım 2025 ilk sezonunu 4. sırada tamamladı.

