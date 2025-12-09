Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında son haftaya girerken gözler Norveç deplasmanına çevrildi. Sarı-Lacivertliler Brann karşılaşmasıyla birlikte gruptaki sıralamada üstlere tırmanma hedefinde. Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak soruları ise gündeme geldi.

Sezonun başlangıcında Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyetle gruplara zorlukla giren Fenerbahçe, iç sahada Nice ve Stuttgart’ı mağlup ederek moral toplamayı başarmıştı. Sonrasında Viktoria Plzen ve Ferencvaros maçlarından beraberlik çıkartan temsilcimiz grup aşamasında toplam 8 puanla yoluna devam ediyor.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup etabının son haftasında Brann ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fenerbahçe’nin rakibi SK Brann Norveç’in köklü kulüplerinden. Norveç Ligi’nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 56 puanla 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasında topladığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kalan Avrupa maçları:

22 Ocak saat 20:45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak saat 23:00: FCSB-Fenerbahçe

