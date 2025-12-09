Eren Elmalı cezası ne zaman bitiyor, Monaco maçında oynayacak mı sorularının cevapları belli oldu. Bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından hak mahrumiyeti cezası alan milli futbolcunun dönüş tarihi artık netleşmiş durumda.

Galatasaray UEFA arenasında Monaco karşılaşmasına hazırlanırken kadroda en çok merak edilen isimlerden biri Eren Elmalı oldu. Eren Elmalı cezası ne zaman bitiyor, Monaco maçında oynayacak mı?

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaraylı milli futbolcu Eren Elmalı TFF tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle bir süredir takımdan uzak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 13 Kasım 2025’te verilen ceza, Tahkim Kurulu’nun 26 Kasım’daki kararının ardından kesinleşmişti.

Eren Elmalı’nın cezası 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

EREN ELMALI MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray - Monaco maçı öncesi gözler Eren Elmalı’nın durumuna çevrilmişti. Hak mahrumiyeti 28 Aralık’a kadar sürdüğü için Eren Elmalı Monaco maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

EREN ELMALI NEDEN CEZA ALDI?

TFF’nin yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında yüzlerce futbolcunun dosyası incelenmek üzere PFDK’ya sevk edilmişti. Bu isimlerden biri de Eren Elmalı'ydı. Yapılan değerlendirme sonucunda genç oyuncunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası almasına karar verildi.

